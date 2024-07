Uczestnicy "The Voice of Poland" jak mało kto potrafią zaskoczyć wymagających trenerów. Na scenie objawiło się już kilka talentów, o którzy wszyscy trenerzy zaciekle walczyli. Dużym szokiem było pojawienie się na scenie wokalistki znanej z konkurencyjnego show. Przypomnijmy: Joanna Kwaśnik z "X-Factor" w "The Voice". Górniak miała pewne uwagi

Reklama

W trzecim odcinku na scenie pojawi się m.in. Natalia Podwin. Solistka, wraz z Grzegorzem Olszamowskim, tworzy Duet „Cocons Club”. Oboje wywodzą się z wrocławskiego środowiska jazzowego, wielokrotnie mieli przyjemność grać na imprezach muzycznych na Dolnym Śląsku oraz na terenie całego kraju. W ich repertuarze można usłyszeć standardy jazzowe, a także klasykę muzyki pop w ciekawie brzmiących aranżacjach. Na castingach zaśpiewała utwór „Bust Your Windows” Jazmine Sullivan. Wszyscy trenerzy się odwrocili, choć Edyta Górniak chciała ją zachować dla siebie:

Nie odwracajcie się - powiedziała żartobliwie diwa do Tomsona i Barona

Kogo wybierze Natalia? Przekonamy się już w sobotę o 20 na TVP 2.

Zobacz: Górniak romansuje w The Voice. Steczkowska dopiekła jej zdradzając sekret

Zobacz także

Reklama

Ekipa "The Voice" na konferencji prasowej: