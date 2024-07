Pierwszy odcinek "The Voice of Poland" za nami. Na scenie pojawiło się kilkunastu wspaniałych wokalistów, którzy swoimi występami zachwyciły jurorów. Wśród nich m.in. finalistka Idola. Justyna Steczkowska i Edyta Górniak ostro walczyły o najlepszych solistów. Przypomnijmy: "The Voice": Pierwszy odcinek za nami. Wśród uczestników finalistka Idola

Dużo emocji wzbudził występ Jerzego Grzechnika, który wykonał hit "Stay with me". O zawodnika walczyli prawie wszyscy jurorzy, poza Markiem Piekarczykiem. Edyta Górniak w bardzo nietypowy sposób zaczęła przekonywać Jerzego, żeby trafił do jej drużyny:



Podoba mi się wrażliwość twoja w muzyce, jest w tobie ogromna jakość, jesteś przystojny, a ja niedawno rozstałam się z facetem - kokietowała diwa

Justyna rekomendowała koleżankę:

Edyta świetnie się całuje - mówiła Steczkowska

Grzechnik nie miał wyboru i trafił do grupy Górniak.

