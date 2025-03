Program „The Voice Kids” nie przestaje dostarczać widzom silnych emocji. W każdym odcinku młodzi uczestnicy prezentują swoje wokalne umiejętności przed doświadczonymi trenerami, którzy oprócz muzycznego wsparcia oferują im także słowa otuchy i motywacji. Jedna z takich wzruszających chwil wydarzyła się w zapowiedzi najbliższego odcinka ósmej edycji programu. Głównymi bohaterkami tej sceny stały się Natasza Urbańska oraz 13-letnia Lena Tylus.

W zapowiedzi nadchodzącego odcinka programu „The Voice Kids” emitowanego na antenie TVP2 doszło do wyjątkowo poruszającej sceny. Jedna z uczestniczek – 13-letnia Lena Tylus – zaśpiewała utwór „Someone You Loved” z repertuaru Lewisa Capaldiego. Mimo że udało jej się odwrócić fotele wszystkich trenerów: Nataszy Urbańskiej, Cleo oraz duetu Tomson i Baron, dziewczynka nie była zadowolona z występu. Emocje wzięły górę i Lena... popłakała się na scenie.

Poruszona występem dziewczynki Natasza Urbańska nie kryła łez. Wokalistka postanowiła podzielić się osobistą historią swojej drogi na scenę. Urbańska przywołała swoje własne trudne doświadczenia z początku kariery. Jak przyznała, kiedy próbowała przeobrazić się z tancerki w wokalistkę, początkowo nie była traktowana poważnie:

Usłyszałam, jak się zdenerwowałaś, bo zobaczyłaś nas i te emocje, i po prostu zablokowało ci gardło. Jak próbowałam w ''Buffo'' z tancerki przeobrazić się w wokalistkę, nikt wtedy nie brał mnie na serio. Ja próbowałam cały czas. Stawałam przed Józefowiczem, Stokłosą (…) Mikrofon tak mi się trząsł, że gdy dochodziło do tych górnych dźwięków, nigdy ich nie zaśpiewałam (…) Kiedy zobaczyłam, jak się zdenerwowałaś, pomyślałam: ''Boże, ja ją tak czuję, bo dokładnie to samo przez wiele lat przechodziłam''

Gdy Lena z trudem powstrzymywała łzy, trenerka podeszła do niej ze wzruszającym przesłaniem. Jej słowa miały dać dziewczynce siłę i wiarę we własne możliwości:

Wielki świat stoi przed tobą otworem. My wszyscy się odwróciliśmy, bo słyszymy, że masz w gardle takiego zwierzaka, że to zaśpiewasz. Tylko troszkę więcej wiary w siebie. Ja, która nigdy nie miałam żadnej wiary i cały czas walczę ze sobą, przekazuję to tobie, bo widzę, jak ważne jest w tym zawodzie, żeby uwierzyć – nie myśleć o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, i po prostu śpiewać

powiedziała Urbańska.