Uczestnik "The Voice Senior" doprowadził do łez trenerów. Piasek i Okupnik popłakali się

To już szósta edycja "The Voice Senior", a wzruszeń nie brakuje. Po tym, co wydarzyło się na scenie jurorzy nie mogli powstrzymać płaczu. Łzy zalały ich twarze. Andrzej Piaseczny nie ukrywał emocji: "Są takie momenty, w których w powietrzu zawisło coś magicznego". Ten moment programu zapamiętają na długo.