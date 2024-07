W drugim odcinku "The Voice of Poland" nie brakowało emocji. Na scenie mogliśmy podziwiać prawdziwe popisy wokalne zdolnych uczestników. Rywalizacja o najlepszych solistów przybiera na sile. Każdy chce złowić prawdziwą perłę. Przypomnijmy: Drugi odcinek "The Voice": Wśród uczestników gwiazda konkurencyjnego show

Największym zaskoczeniem wczorajszego wydania show było pojawienie się na scenie Joanny Kwaśnik. Widzowie świetnie kojarzą ją z drugiej edycji X-Factora, gdzie zajęła wysokie, 6. miejsce, będąc pod opieką Kuby Wojewódzkiego. Wokalistka ma na swoim koncie kilka teledysków oraz duety m.in. z Mezem. W "The Voice " trafiła do grupy Edyty Górniak, której występ bardzo się podobał. Znalazła jednak małe "ale":

Ta publiczność, która jest wyedukowana, będąc już tu 5 edycję, zna się na jakości, jak masz takie przyjęcie, to to była magia, albo ogień, albo coś niezwykłego. Mam wrażenie, że pokazałaś dużo, ale masz jeszcze dużo w zapasie. Niedokończone, ale stylowe. Ja jestem babeczką z temperamentem, trudną do okiełznania, ty jesteś taka sama, zapraszam do siebie, dogadamy się - oceniła diwa

Jej argument okazał się wystarczający. Jak wam się jej podobał występ?

