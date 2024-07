Mariola Bojarska-Ferenc wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! Do grona kolejnych tańczących gwiazd dołączy prekursorka fitnessu w Polsce. To dość zaskakująca decyzja. My jesteśmy bardzo ciekawi, jak 54-letnia gwiazda poradzi sobie na parkiecie. Mariola Bojarska-Ferenc uwielbia aktywność fizyczną i z pewnością nie będzie miała problemów z kondycją. Treningi do programu rozpoczną się w sierpniu, a producenci show są w trakcie negocjacji z gwiazdami. Rozmowy z trenerką już trwają, ale Mariola Bojarska-Ferenc nie chce jeszcze tego oficjalnie potwierdzić. Czekamy zatem na oficjalną informację stacji oraz decyzję, z kim zatańczy trenerka. Oprócz Marioli Bojarskiej-Ferenc na parkiecie zobaczymy również lidera chóru Sound'n'Grace, Kamila Mokrzyckiego.

Lista uczestników "Tańca z Gwiazdami" jest coraz pełniejsza, a już niebawem dowiemy się, kto jeszcze pojawi się w polsatowskim show. Mariola Bojarska-Ferenc jest pełna energii i temperamentu, dlatego widzowie od razu ją pokochają!

