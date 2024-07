Kamil Mokrzycki wystąpi w kolejnej, szóstej edycji "Tańca z Gwiazdami"! To przystojny muzyk z zespołu Sound’n’Grace! O tym, że Kamil Mokrzycki znalazł się na oficjalnej liście uczestników, widzowie mogli dowiedzieć się w finałowym odcinku TzG, który wygrała Anna Karczmarczyk i Jacek Jesche.

Kim jest Kamil Mokrzycki? Na oficjalnej stronie zespołu Sound'n'Grace (chór znany z hitów "Dach", "Na pewno", "Możesz wszystko") możemy dowiedzieć się m.in. że swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w dzieciństwie, kiedy to występował w zespole kościelnym. Uczył się w szkołach muzycznych. Współpracował z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej takimi jak: Mietek Szcześniak, Natalią Niemen czy Dorotą Miśkiewicz

Od 6 lat współtworzy wydarzenie o nazwie muzyczna Majsternia, czyli warsztaty muzyczne na Białorusi w których co roku bierze udział około 300 osób. .... Brał także udział w wielu koncertach: 2003 - koncert dla TVP pt. "Cud Eucharystii" w Teatrze 2007 - Oratorium Gorzkie Żale, również dla TVP.Od 2005 roku wspólnie z Anią Żaczek prowadzi chór gospel Sound'n'Grace. Od listopada 2010 roku, również z Anią Żaczek, w Ośrodku Kultury Ochoty prowadzi chór rozrywkowy. Kamil niezwykle angażuje się we wszystko co robi, chór S'n'G to dla niego nie tylko przyjemność ze wspólnego śpiewania i występowania ale też praca i obowiązek. W pracy od innych wymaga dużo ale od siebie najwięcej. W muzyce najważniejsza jest dla niego szczerość i emocje. Na co dzień zajmuje się tym co w danej chwili jest dla niego najważniejsze. - czytamy na stronie grupy.