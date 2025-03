W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mają przywilej zatańczenia z kimś bliskim. Filip Gurłacz początkowo chciał zatańczyć z żoną, jednak ta nie zgodziła się wystąpić na parkiecie z mężem i Agnieszką Kaczorowską. Dlaczego?

Filip Gurłacz, znany aktor i uczestnik obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami", od początku programu trenuje z Agnieszką Kaczorowską. Ich występy na parkiecie zdobyły uznanie jurorów, ale także wzbudziły zainteresowanie widzów. W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące rzekomego romansu między nimi. Internauci zaczęli doszukiwać się chemii między tancerzami, co szybko przerodziło się w medialne plotki. Po ich ostatnim namiętnym występie spekulacje są coraz większe!

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaproponowała Małgorzacie Patryn-Gurłacz udział w specjalnym odcinku, gdzie żony, mężowie lub partnerzy gwiazd mieli wspólnie z nimi zatańczyć. Jednak kobieta zdecydowała się nie pojawiać w programie. Źródła donoszą, że nie chciała dodatkowo podsycać medialnych spekulacji i wolała zachować dystans wobec show-biznesowego zamieszania.

Na ten moment żona Filipa Gurłacza woli obserwować poczynania męża z widowni lub kanapy w swoim domu: