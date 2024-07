Poprzednia edycja "Tańca z Gwiazdami" wywołała wielkie zainteresowanie wśród widzów i na tej fali trwają prace nad kolejnym sezonem tanecznego show. Producenci liczą na podobny sukces, więc zaprosili same topowe nazwiska do kolejnej odsłony show. Mimo że wcześniej mówiono o udziale Karoliny Gilon to niestety prezenterka wycofała się tuż przed podpisaniem umowy. Dlaczego?

Karolina Gilon nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Już niedługo na ekranach telewizorów pojawi się nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Znamy już wszystkie uczestniczki nadchodzącej edycji i niestety na liście brakuje Karoliny Gilon! Mimo że głośno mówiono o jej udziale w show motywując to jedyną szansą z uwagi na brak kolejnej edycji "Love Island", która zawsze przypada na czas trwania tanecznego show to jednak prezenterka nie wystąpi w programie!

Portal Pudelek postanowił skontaktować się z produkcją w tej sprawie:

Karolina Gilon nie zatańczy w najbliższej edycji Tańca z Gwiazdami, a to właśnie możliwość zaangażowania jej do udziału w tanecznym show Polsatu skłoniła włodarzy stacji do zdjęcia nowej edycji Love Island z jesiennej ramówki - mówi osoba z produkcji.

Co więcej, Pudelkowi udało się dowiedzieć, jaki jest powód nagłej rezygnacji z show.

Gilon miała nie uzyskać pozytywnej opinii lekarskiej z powodu dawnej kontuzji kolana. W kuluarach jednak szepcze się, że tak naprawdę chodzi o inne, poważniejsze powody natury osobistej - zdradza informator Pudelka.

Karolina Gilon nie pojawi się w najnowszym sezonie "Tańca z Gwiazdami", ale jak udało nam się dowiedzieć na parkiecie zobaczymy: Natalię Nykiel, Olgę Bończyk, Majkę Jeżowska, Vanessę Alexander, Annę Maria Sieklucka oraz Julię Żugaj! W programie zatańczy również Michał Meyer!

Vanessa i Michał również zasilą skład nadchodzącej edycji TzG. Michał świetnie sprawdził się w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Vanessa to osobowość, którą polubią wszyscy widzowie - zdradziła nam osoba z produkcji.

Czekacie na tegoroczną edycję show? My bardzo!

