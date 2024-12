Karolina Gilon to jedna z najbardziej lubianych prezenterek stacji Polsat. Od lat jest uwielbianą prowadzącą "Love Island" i "Ninja Warrior", więc nic dziwnego, że jej fani bardzo liczą na to, że zobaczą ją również w hitowym show, jakim jest "Taniec z gwiazdami". Jak wiadomo, Karolina Gilon miała w planach udział w tanecznym show jesienią 2024 roku, jednak to właśnie wtedy dowiedziała się również, że zostanie mamą i z tego też względu zrezygnowała z tanecznej przygody. Czy jednak po narodzinach synka chciałaby spróbować swoich sił w "Tańcu z gwiazdami"? Prezenterka opowiedziała o tym przed naszą kamerą.

Przypomnijmy, że Karolina Gilon została zwyciężczynią naszego plebiscytu "Gwiazdy Party" w kategorii "osobowość telewizyjna". Prezenterka otrzymała od nas nagrodę, a następnie porozmawialiśmy z gwiazdą m.in o jej planach na przyszłość. Nie mogło zatem zabraknąć tematu "Tańca z gwiazdami"! Czy Karolina Gilon po porodzie zdecyduje się na udział w tanecznej przygodzie? W końcu już kilka miesięcy temu miała być gwiazdą 15. edycji show, więc na pewno produkcja programu czeka na nią z otwartymi ramionami!

Ja bym bardzo chciała, bo taniec szczególnie towarzyski jest tańcem trudnym. On byłby dla mnie totalnym wyzwaniem, no szczególnie po ciąży i po porodzie domyślam się, że to nie jest łatwe dla kobiety, więc zobaczymy, czy to dźwignę, kiedy to dźwignę, ale mam nadzieję, że ta przygoda przede mną, bo naprawdę chciałabym to przeżyć.

- wyznała nam Karolina Gilon