Chociaż 15. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, co poniektórzy już rozmyślają o następnej. Fani niezmiennie od lat mają listę gwiazd, które chcieliby zobaczyć na parkiecie. Przy okazji ostatniej rozmowy z Marianną Schreiber nasza reporterka postanowiła zapytać ją, czy i ona widziałaby się w walce o Kryształową Kulę. Zobaczymy ją w show?

Marianna Schreiber weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Postać Marianny Schreiber swego czasu budziła spore kontrowersje. Rozgłos w show-biznesie zyskała za sprawą udziału w "Top Model" kilka lat temu, a niemałe poruszenie wzbudził fakt, że była żoną polityka PiS. Potem zaczęła brać udział we freak fightowych galach MMA, co również odbiło się sporym echem. Marianna odważnie wyrażała również swoje poglądy, co nie zawsze spotykało się z pozytywnym odbiorem ze strony internautów.

Ogromne zamieszanie zapanowało także w momencie, gdy na jaw wyszło, że jej małżeństwo się rozpadło, a ona sama dowiedziała się o tym z prasy. Od tamtej pory Marianna zaczęła stopniowo wyciszać atmosferę wokół siebie, skupiając się na wychowaniu córki. Ostatnio udzieliła bardzo emocjonującego wywiadu dla Party.pl, w którym zdradziła m.in. całą prawdę o udziale w "Top Model". Nasza reporterka postanowiła iść za ciosem i zapytać Mariannę Schreiber, czy widziałaby się w "Tańcu z gwiazdami". Co odpowiedziała?

Ja nie umiem tańczyć. Jestem tak sztywna, chodzę jak chłop...

Mimo to Marianna przyznała, że nie odrzuciłaby na starcie propozycji od Polsatu. Jakie miałaby jednak warunki? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

