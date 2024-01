Roksana Węgiel to jedna z największych gwiazd najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", która ruszy już za miesiąc, 3.03.2024 r. Gwiazda nie zaczęła jeszcze treningów do show, ale wiemy, z kim będzie przygotowywać swoje występy! To wybitny tancerz.

Reklama

Kim jest partner taneczny Roxie?

Jak donosi osoba z produkcji, dla Roksany Węgiel został dobrany tancerz, który nigdy wcześniej nie brał udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie to ich wspólny debiut podczas emisji programu. Michał Kassin, bo to o nim mowa, to tancerz z międzynarodową klasą taneczną "S", który swoje umiejętności prezentuje na deskach "Teatru Muzycznego w Gdyni". Teraz, produkcja dała mu szansę wystąpienia w programie "TZG" i przydzieliła mu największą gwiazdę edycji - Roksanę Węgiel.

Co prawda, para jeszcze się nie poznała i nie mieli okazji razem trenować, ale ma to nastąpić na dniach.

Roksana zatańczy z Michałem, bo to wspaniały i wszechstronny tancerz. Roxie będzie w dobrych rękach - mówi nasz informator.

W kuluarach mówi się jeszcze o jednym zestawieniu, jakim jest Michał Danilczuk i Maffashion. Danilczuk debiutował w "Tańcu z Gwiazdami" w parze jednopłciowej z Jackiem Jelonkiem i dotarł do finału show. Teraz, pod swoje skrzydła ma wziąć Maffashion.

Zobacz także

Ludzie go pokochali, to świetny tancerz oraz człowiek. Ma mnóstwo energii, więc na pewno będzie to świetne zestawienie - dopowiada informator serwisu.

Przypominamy, że najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszy 3.03.2024 r. Pary będzie oceniać odmienione jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Będziecie oglądać?

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Niedługo biorą ślub, ale przed... wystąpią razem w "Tańcu z Gwiazdami"!

mat. prasowe POLSAT