To już pewne! Magda Mołek, uwielbiana polska dziennikarka spróbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Życzenie widzów i jej fanów stało się rzeczywistością i już w marcu pokaże swoją dotychczas nieznaną stronę! Fani nie mogą powstrzymać radości.

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się wielką popularnością, a fani wyczekują kolejnych edycji. Choć wydawać by się mogło, że na parkiecie show zatańczyli już wszyscy, to produkcji stale udowadnia, że tak nie jest! Tym razem, podczas 16. edycji show, która rozpocznie się już 2. marca na antenie Polsatu wystąpi znana dziennikarka, była prowadząca "Taniec z Gwiazdami"- Magda Mołek! Już od kilku edycji mówiło się o jej udziale, a fani wyczekiwali momentu, w którym okaże się, że Magda zaprezentuje swoje umiejętności taneczne. Stało się: i to w jakim stylu!

Magda Mołek sama ogłosiła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" i nie czekała aż zrobi to oficjalny profil "Tańca z Gwiazdami". Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, a w opisie informacja o jej angażu do tanecznego show.

Wreszcie mogę tańczyć. To jedna z najbardziej szalonych chwil w moim pięknym, długim i ciekawym życiu! Zatańczę w programie @tanieczgwiazdami. Nigdy o tym publicznie nie mówiłam wprost, ale zawsze chciałam to zrobić Różne sprawy i zdarzenia mi to uniemożliwiały, ale tym razem … no cóż, trzymajcie kciuki Liczę na Was Na to, że będziecie w tej przygodzie ze mną

- napisała Magda Mołek.