TYLKO U NAS! To dlatego nie będzie uwielbianych tancerzy w "Tańcu z Gwiazdami". Powód jest jeden!

Program "Taniec z Gwiazdami" to kultowa produkcja Polsatu, która od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Co jednak ciekawe, w nadchodzącej edycji zabraknie topowych tancerzy! Ta wiadomość zaskoczyła wielu internautów, a my wiemy, dlaczego nie zobaczymy najlepszych tanecznych trenerów "Tańca z Gwiazdami"!