Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" była naprawdę na wysokim poziomie, wiec nic dziwnego, że produkcja ma utrudnione zadanie i musi naprawdę postarać się z uczestnikami do nowej edycji, która ma ruszyć już we wrześniu. Czasu jest coraz mniej, a na światło dzienne wypływają coraz to nowsze szczegóły. Okazuje się, że na tanecznym parkiecie być może zobaczymy znaną piosenkarkę!

Reklama

Znana piosenkarka wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Padła jasna deklaracja

14. edycja "Tańca z gwiazdami" przyniosła Polsatowi wielką oglądalność. Mogliśmy podziwiać m.in. Roksanę Węgiel, Anitę Sokołowską, Julię "Maffashion" Kuczyńską czy Macieja Musiała. Nic więc dziwnego, że produkcja tanecznego show dwoi się i troi, aby kolejny sezon zapełniony był równie znanymi postaciami. Nieoficjalnie mówi się, że na jesieni w "Tańcu gwiazdami" zobaczymy m.in. Julię Żugaj, która jest gwiazdą młodego pokolenia. Ma się pojawić również... hokeista Mariusz Czerkawski, a także Majka Jeżowska, która sama wygadała się w tym temacie.

Powinnam się teraz skupić na treningach, bo zamierzam wystartować w Tańcu z gwiazdami. Mam ochotę, do trzech razy sztuka. Odmawiałam już kilka razy. Im jestem starsza, tym bardziej myślę, że to trzeba zrobić po prostu - przyznała Jeżowska w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Początkowo mówiono, że w zmaganiach na parkiecie "Tańca z gwiazdami" pojawi się także Blanka Stajkow, jednak w ostatniej chwili zrezygnowała. Jak się okazuje, być może w zmaganiach na parkiecie weźmie udział inna znana piosenkarka. Stawia jednak pewien warunek!

@tanieczgwiazdami

Margaret zapytana o udział w "Tańcu z gwiazdami" przyznała, że nie mówi nie.

Nauczyłam się ostatnio nie mówić takiego stanowczego nie, bo wiem, że się zmieniamy - przyznała piosenkarka w rozmowie z Super Expressem.

ONS

Gwiazda przyznała jednak, że w ostatnim czasie nie ma zbyt wiele czasu na treningi i postawiła jeden warunek.

Zobacz także

Mam wiele planów muzycznych, tanecznych też, ale myślę nie przed kamerami. Ja kocham tańczyć. Ustalmy, że jak nie napiszę żadnej piosenki przez miesiąc, to wtedy wystąpię w Tańcu z Gwiazdami - zapowiedziała Margaret.

Myślicie, że zobaczymy Margaret na parkiecie "Tańca z gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Edward Miszczak odpalił się, zapytany o Dagmarę Kaźmierską. Wspomniał o jej powrocie do Polsatu