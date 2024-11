Dopiero co skończyła się 15. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat, ale już jest pewne, że wiosną zobaczymy kolejną odsłonę programu. Choć przed nami kilka miesięcy przerwy od tanecznego show, to jednak fani już teraz zastanawiają się, kogo zobaczymy w 16. edycji popularnej produkcji. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą "M jak miłość", Michaliną Sosną i zapytaliśmy ją o występ w "Tańcu z gwiazdami". Czy zobaczymy ją w kolejnej edycji? Wszystko jasne!

Podczas finału 15. edycji "Tańca z gwiazdami" dowiedzieliśmy się, że w kolejnej odsłonie tanecznego show na pewno zobaczymy Blankę - młodą wokalistkę, która w 2023 roku reprezentowała nas na Eurowizji. Z kolei z medialnych doniesień wynika, że w gronie uczestników możemy zobaczyć też Mikołaja Roznerskiego, Pawła Małaszyńskiego, Faustynę Fugińską z projektu GenZie czy Aleksandra Sikorę. Póki co jednak są to niepotwierdzone informacje.

A czy uwielbiana przez widzów "M jak miłość", Michalina Sosna również pojawi się w gronie gwiazd, które wezmą udział w "Tańcu z gwiazdami"? Jak wiadomo, aktorka brała już udział w innym hitowym show Polsatu - w 2018 roku wystąpiła w "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy teraz możemy liczyć na to, że zobaczymy ją w tanecznym show? Przed naszą kamerą aktorka przyznała wprost:

Propozycji nie było. Dużo osób pyta mnie o to, co by było gdyby. No nie wiem, chyba bym spróbowała! Najwyżej odpadnę w pierwszym odcinku

- powiedziała przed naszą kamerą aktorka