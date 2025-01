Kolejna odsłona "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nowe gwiazdy i trenerzy. Widzowie w wiosennej edycji nie zobaczą na pewno Michała Kassina czy Michała Danilczuka, a na ich miejsce wejdą nowi tancerze! Wiemy, kto wystąpi w tegorocznej edycji show w roli tanecznych trenerów.

Narzeczony uwielbianej aktorki w "Tańcu z Gwiazdami"

Fani już nie mogą doczekać się nowego sezonu tanecznego formatu "Taniec z Gwiazdami". Już za miesiąc rozpocznie się 16. edycja, w której zatańczą między innymi: Grażyna Szapołowska, Magda Mołek, Maciej Kurzajewski, Blanka czy Magdalena Narożna. W ostatnim czasie ogłoszono również Tomasza Wolnego, którego udział jest wielkim zaskoczeniem dla fanów. Co ciekawe, do programu wracają znani i lubiani tancerze - Jan Kliment, Lenka Kliment czy Agnieszka Kaczorowska. To jednak nie koniec nowości, jakie szykuje produkcja "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że będzie kilku nowych tancerzy. Wiemy, kto zatańczy w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Udało nam się dowiedzieć, że w 16. edycji tanecznego show w roli tancerza pojawi się narzeczony Olgi Frycz - Albert Kosiński. Dodatkowo na parkiecie zatańczy tancerz, który występuje u boku Justyny Steczkowskiej - Piotr Musiałkowski! To będzie powiew świeżej energii, o którą domagają się widzowie. Gdy niedawno ogłoszono, że do programu powraca Jan Kliment fani byli wyraźnie podzieleni. Niektórzy byli zachwyceni, inni twierdzili, że produkcja powinna dać szansę młodym tancerzom.

Albert i Piotr wniosą dużo pozytywnej energii. To doświadczeni tancerze, którzy swoją precyzją zachwycą widzów! To będzie świetna edycja - zdradza nasz informator.

To oni wystąpią w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Już niedługo start 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce! Produkcja właśnie ogłosiła listę uczestników, którzy zaprezentują swoje taneczne umiejętności na parkiecie. Wśród nich znajdziemy aktorów, wokalistów, dziennikarzy oraz sportowców:

Ada Borek

Blanka

Maria Jeleniewska

Ola Filipek

Magda Narożna

Magda Mołek

Grażyna Szapołowska

Maciej Kurzajewski

Filip Gurłacz

Cezary Trybański

Michał Barczak

Tomasz Wolny

Wśród tancerzy znaleźli się zaś:

Daria Syta

Lenka Kliment

Agnieszka Kaczorowska

Izabela Skierska

Albert Kosiński

Mieszko Masłowski

Piotr Musiałkowski

Jan Kliment

Michał Bartkiewicz

Jacek Jeschke

Wojtek Kucina

Wiadome jest, że Jan Kliment zatańczy z Grażyną Szapołowską, Lenka Kliment z Maciejem Kurzajewskim, a Agnieszka Kaczorowska będzie partnerować Filipowi Gurłaczowi.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pełna lista uczestników to mieszanka znanych twarzy z różnych dziedzin – od muzyki, przez aktorstwo, aż po sport i social media. Premiera programu już wkrótce, a my nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak gwiazdy poradzą sobie na parkiecie!

