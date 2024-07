Edyta Górniak potwierdziła udział w Eurowizji

Edyta Górniak właśnie potwierdziła, że wysłała swoje zgłoszenie do konkursu Eurowizji! Diwa chce wystąpić na scenie z utworem "Grateful"( jego premiera już 14 lutego w Krakowie). Kilka dni temu diwa zapytała fanów na swoim profilu na Facebooku, co sądzą o tym pomyśle. Większość myślała, że to prowokacja, podobna do tej w zeszłym roku. Ale nie! W poniedziałek po południu na antenie radia RMF FM Edyta Górniak potwierdziła wszystkie doniesienia o swoim pomyśle.

Bardzo byłam ciekawa opinii moich fanów. Bardzo ciekawe były dyskusje, obserwowałam je. Podzielone opinie, bardzo skrajnie. Więcej tych pozytywnych. I ostatecznie podjęłam decyzję, że wezmę udział. Tylko proszę nie zapeszać! Znalazłam w sobie ten ułamek odwagi i pomyślałam sobie, że jeszcze mogę zaryzykować. Ja nie wiem, czy pokonam samą siebie. Mogę powiedzieć, że utwór nosi tytuł "Grateful".

Artystka ma już doświadczenie - 22 lata temu brała udział w konkursie Eurowizji i zajęła 2. miejsce. Jak to wspomina? Popularność ją paraliżowała.

Nie zdawałam sobie sprawy, jak ogromną siłę mają media. Stałam się własnością publiczną. Paparazzi śledzili mnie, gdy wynosiłam śmieci, mój prywatny adres i numer telefonu był publikowany w kolorowych pismach. Telefon dzwonił dosłownie do 10 sekund - mówiła w VIVIE!

Kandydaci do 8 lutego mieli czas, by wysłać zgłoszenia konkursowe. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji TVP wybierze kilku artystów, których ogłosi 16 lutego na konferencji. Następnie 5 marca odbędzie się koncert eliminacyjny i to widzowie zadecydują, kto będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji w Szwecji. Czy Edycie Górniak uda się odnieść większy sukces niż podczas Eurowizji w 1994 roku, kiedy zajęła 2. miejsce z utworem "To nie ja"?

Którzy polscy artyści wysłali zgłoszenie na konkurs Eurowizji?

Oprócz Edyty Górniak swoje zgłoszenie wysłało trzech innych artystów. Wśród nich jest uczestnik muzycznego talent show "X Factor" - Michał Szpak, a także Stashka i Agnieszka Twardowska. Stashka zaczęła robić karierę dzięki zwycięstwu Bałtyckiego Festiwalu Piosenki z utworem "Chcę kochać". Zaś Agnieszka Twardowska to uczestniczka IV edycji "The Voice of Poland". Kto jeszcze zaśpiewa podczas koncertu eliminacyjnego? O tym dowiemy się niebawem.

