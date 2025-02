Daria Marx ma jasną opinię ws. Teo i preselekcji na Eurowizję 2025! Nie gryzła się w język

Daria Marx, polska wokalistka i autorka hitu "Paranoia", znów powalczy o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji 2025. W rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie Teo, który nagle dołączył do stawki ze swoim utworem, co wzbudziło mieszane uczucia wśród fanów konkursu. Co o tym sądzi Daria? Była szczera jak zawsze.