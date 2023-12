Singiel Justyny Steczkowskiej, z którym chce reprezentować Polskę na Eurowizji w 2024 roku, jest już dostępny! Utwór "Witch-er Tarohoro", inspirowany słowiańską kulturą i "Wiedźminem", zbiera niemal same pozytywne recenzje nie tylko wśród fanów diwy, ale i wymagających miłośników konkursu.

To jest najlepszy wybór jaki można sobie wyobrazić, Justyna pozamiata. Świetna piosenka, słychać linie melodyczna podobna do Toy netty, a to był od początku mój faworyt do zwycięstwa! @justynasteczkowska trzymam kciuki! Niech scena w Malmo zapłonie!! czytamy

Posłuchajcie!

Piosenka Justyny Steczkowskiej na Eurowizję 2024

Justyna Steczkowska już od jakiegoś czasu mówi o powrocie na Eurowizję (po 29 latach, w 1995 roku reprezentowała nasz kraj z utworem "Sama"). Nie rzucała jednak słów na wiatr i jeszcze przed nowym rokiem zaprezentowała fanom singiel "Witch-er Tarohoro" z którym chce wziąć udział w polskich preselekcjach (jeśli takie się odbędą):

Znalazłam w sobie siłę i odwagę, żeby zawalczyć o siebie w nowej muzycznej odsłonie. Ten utwór jest pierwszym wielkim krokiem w tę stronę. Mam 51 lat i świadomość kim jestem i dokąd chcę zmierzać. Tym utworem chcę Wam opowiedzieć o naszej słowiańskiej sile, odwadze i niezwykłej energii, która zaklęta jest w muzyce i słowach. Jarga Drago Wese Trado Istra Wejar ValveLadodeja... To właśnie niezwykłe słowiańskie słowa mocy, które wraz z piosenką będą dodawały Wam siły i odwagi. Będą Was otulały miłością i chroniły przed złą i ciężką energią. W tej piosence zawarta jest Nasza pierwotna siła tworzenia, kreatywności i prawdziwej mocy napisała jakiś czas temu gwiazd

29 grudnia piosenkę miała swoją premierę w serwisach streamingowych (Spotify, Tidal itd) oraz YouTubie. Jakie zbiera recenzje?

Opinie są bardzo pozytywne! Fani Eurowizji nie mają wątpliwości, że to Justyna powinna reprezentować nasz kraj na Eurowizji, nawet bez preselekcji, twierdząc, że TVP ma idealną kandydatkę z idealnym utworem.

Genialny utwór! Trzymamy mocno kciuki, nie możemy zmarnować takiej szansy

Genialne! Proszę jechać! Spełni Pani marzenie wielu osób, ale przede wszystkim swoje!

Wspaniała, wielowymiarowa, ale przy tym bardzo spójna

Jak ta piosenka nie będzie nas reprezentować na eurowizji, to tracę wiarę w ludzkość, od 40 minut słucham bez przerwy

TOP 5 Eurowizji ❤️???? Piosenka jest hipnotyzująca i uzależniająca. Magia piszą internauci

Czy Justyna Steczkowska rzeczywiście będzie reprezentować nasz kraj? Nie wiadomo wciąż, czy TVP zdecyduje się na krajowe eliminacje czy wewnętrzny wybór. Pewne jest, że Steczkowska będzie mieć silną konkurencję, ponieważ lista artystów, którzy również chcą reprezentować Polskę na Eurowizji 2024 jest naprawdę długa.

A Wy trzymacie kciuki za Justynę?

Justyna Steczkowska - "Witch-er Tarohoro" - tekst piosenki

Tak brzmi tekst piosenki "Witch-er Tarohoro" Justyny Steczkowskiej:

Oh, mother nature

I am rotting to the very core

Body so ancient You can see the writings on the wall (oh, Jagadagadej)

Don't fear the witcher (oh, Jagadagadej) If you're a believer

REFREN:

Root of faith

They will lead the way

To the open gates of love

Whispers say We're gon' make a change

Would you just believe in bless

(Jarga Drago Wese Trado Istra Wejar Valve Ladodeja)

Jarga Drago Wese Trado Istra Wejar Valve Ladodeja

ZWROTKA

Oh, mother nature Like a phoenix you will be reborn

Pure over tainted

It's the reneissance you can't avoid (oh, Jagadagadej)

Don't fear the witcher (oh, Jagadagadej) If you're a believer

REFREN x 2.