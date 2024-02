TVP ujawniła pełne wyniki tegorocznych, wewnętrznych preselekcji na Eurowizję 2024! Jak już wszyscy wiedzą, Polskę będzie reprezentować Luna, o czym poinformowano w poniedziałek 19 lutego. Wówczas zdradzono również, kto zajął kolejne miejsca, ale tylko na podium. Teraz dowiedzieliśmy się, jacy jeszcze artyści próbowali swoich sił w konkursie. Wśród nich jest... Edyta Górniak! Jurorzy nie docenili jednak jej utworu...

Edyta Górniak brała udział w preselekcjach na Eurowizję 2024! Pełne wyniki głosowania

Niemal co roku polskie preselekcje do Eurowizji wzbudzają dużo emocji - w tym roku odbywały się one wewnętrznie, a decyzję o tym, kto będzie reprezentować nasz kraj, podjęła pięcioosobowa komisja, składająca się z ekspertów. Każdy z jurorów przyznawał swoje punkty - od 1 do 10 - wedle własnych upodobań. W ten oto sposób zwyciężyła Luna, która zdobyła 34 punkty. Jeden punkt mniej miała faworytka konkursu, Justyna Steczkowska, co wywołało niemałe oburzenie wśród niektórych fanów i widzów. Na trzecim uplasowali się ex aequo L.U.C., Dagadana, Kayah z utworem "Jesień - Tańcuj" oraz Marcin Maciejczak z "Midnight Dreamer". Teraz Telewizja Polska postanowiła umieścić zestawienie 22 utworów, które zdobyły jurorskie punkty. Nie wiadomo z jakich przyczyn zniknęło ono ze stron TVP, ale w sieci, jak wiadomo, nic nie ginie, tym bardziej, że lista jest naprawdę zaskakująca. Znalazła się bowiem na niej... Edyta Górniak, a warto dodać, że artystka oficjalnie nie poinformowała fanów oraz media o swoim zgłoszeniu!

Edyta Górniak

Być może Edyta Górniak chciała sprawić wielką niespodziankę swoim fanom - w tym roku przypada 30-lecie jej udziału w Eurowizji. Do tej pory wynik Edyty z 1994 roku z utworem "To nie ja", czyli drugie miejsce, jest najlepszym rezultatem polskiego reprezentanta w historii konkursu. Tym razem Górniak wysłała na preselekcje utwór "I Remember" (piosenka nie została opublikowana). Niestety, jurorzy nie ocenili jej zbyt dobrze, przyznając łącznie zaledwie 5 punktów. W ten sposób artystka znalazła się na odległym, 18. miejscu w tabeli. Wyżej notowani zaś są m.in. Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, bryska, Natasza Urbańska czy Maciej Musiałowski. Oto pełne wyniki:

1. Luna – The Tower – 34 pkt

2. Justyna Steczkowska – WITCH-ER Tarohoro – 33 pkt

3. L.U.C., Dagadana, Kayah, RBFO, Laboratorium Pieśni – Jesień – Tańcuj – 23 pkt

3. Marcin Maciejczak – Midnight Dreamer – 23 pkt

5. Natasza Urbańska – Who We Are – 22 pkt

6. nita – Thunder – 19 pkt

7. Bryska – Obca – 13 pkt

8. Sasi i Blascello – Karma – 11 pkt

9. Maciej Musiałowski – Znak – 10 pkt

10. Karolina Wielgus – Kwiatuszek – 9 pkt

11. Happy Prince – Insatiable – 8 pkt

11. Izdeb – Duch – 8 pkt

11. My Friend Casino – Enslave – 8 pkt

11. Izabela Zabielska – Nowhere To Go – 8 pkt

11. Krystyna Prońko – Tempus Fugit – 8 pkt

16. Paulina Wróblewska – Dni – 6 pkt

16. Krystian Embradora – Rebel – 6 pkt

18. Koko Die – If I Could – 5 pkt

18. Edyta Górniak – I Remember – 5 pkt

18. Pan Savyan – W Kolorku Amaretto – 5 pkt

21. Kuba i Kuba – Światło – 4 pkt

21. Piotr Odoszewski – Dzień noc – 4 pkt

Jurorzy nie ujawnili swoich indywidulanych rankingów. Jedna z nich, Kasia Moś, przyznała jednak, że swoją "10" obdarowała Macieja Musiałowskiego, nie przyznając żadnego punktu Lunie. A dlaczego ranking zniknął ze stron TVP? Tego nie wiemy, ale fani Eurowizji szybko doszukali się nieprawidłowości:

Co ciekawe, suma punktów w ujawnionej przez nadawcę tabeli wynosi 272, o 3 za mało. Każdy juror rozdał bowiem 55 punktów, co razem daje 275 czytamy na stronie eurowizja.org

Swoje 4. miejsce zdążyła zaś skomentować Natasza Urbańska:

Dziękuję Jurorom za 4 miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2024. Za Lunę trzymam mocno kciuki ! Ta scena to spełnienie marzeń, to koncert wykorzystania szans, a czy będę próbować za rok? Zawsze pod wiatr i zawsze warto ….walczyć o marzenia. Dziękuję Wam za wsparcie dla Who We Are napisała Natasza

A Wy za kogo trzymaliście kciuki?

