Sylwia Szostak i Akop Szostak przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Jednak ich związek niespodziewanie dobiegł końca. Po rozstaniu każde z nich poszło swoją drogą, choć zainteresowanie mediów wokół ich relacji nie słabło.

Akop Szostak niespodziewanie opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z nową partnerką. Fotografia wywołała ogromne poruszenie, nie tylko wśród fanów, ale również w kręgu byłych partnerek sportowca.

Wczoraj podczas Q&A pytaliście, co u mnie… a u mnie jest tak

W komentarzach pod postem Akopa pojawiła się Magdalena Orzech, która wcześniej była związana ze sportowcem. Magdalena zasugerowała, że jeszcze dwa tygodnie temu Akop deklarował, iż "nie jest gotowy na nowy związek". Jej słowa wzbudziły jeszcze większe kontrowersje i spekulacje wśród internautów.

A Ty przypadkiem dwa tygodnie temu, zrywając ze mną, nie mówiłeś, że nie jesteś gotowy na związek, musisz znaleźć najpierw siebie i to w Twojej gotowości na coś nowego jest problem? Naprawdę da się to tak szybko ogarnąć wraz z poznaniem nowej miłości? Jeśli tak, wielkie gratulacje i szczęścia na nowej drodze życia! Koniecznie opisz w książce, jak to się robi

- zdradziła była Akopa.