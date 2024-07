Polska nie zostanie wyrzucona z Eurowizji 2016! Niedawno pojawiły się takie informacje, że prezes organizującej konkurs Europejskiej Unii Nadawców, chce wykluczyć nasz kraj z festiwalu z powodu nowej, kontrowersyjnej ustawy medialnej! Na szczęście dziś pojawiło się oświadczenie korygujące sensacyjne doniesienia!

Reklama

Polska na Eurowizji 2016 - kto reprezentantem?

Fani Eurowizji byli przerażeni takimi informacjami. Dlaczego? Prezes EBU, Jean-Paul Philippot był w swojej wypowiedzi bardzo konkretny:

Jeśli dojdzie do złamania statutu EBU będziemy mieli z Polską problem - mówił w rozmowie z Financial Times

Na szczęście dziś pojawiło się oświadczenie - Polska weźmie udział w Eurowizji!

W przeciwieństwie do ostatnich doniesień, EBU nie zamierza pozbawić Polskich Członków, czyli TVP oraz Polskiego Radia, miejsca w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Przyglądamy się jednak nowemu prawu medialnemu w Polsce i będzie kontynuowali kampanię mającą na celu ochronę pluralizmu i wolności mediów w tym kraju - czytamy

Te informacje zostały potwierdzone później na Twitterze organizatorów konkursu. Co więcej, portal eurowizja.org podaje trójkę artystów, którzy starają się o reprezentowanie naszego kraju na 61. Konkursie Piosenki Eurowizji w Sztohkolmie. Wśród nich są: Michał Szpak, Stashka oraz Agnieszka Twardowska.

Zobacz także

Kim jest Stashka? Katarzyna Stashka Stasiak jest 32-letnią wokalistką, kompozytorką, autorka tekstów. Rok temu usłyszała o niej cała Polska, ponieważ wygrała Bałtycki Festiwal Piosenki z utworem "Chcę kochać".

Agnieszka Twardowska zaś to uczestniczka czwartej edycji "The Voice of Poland". W programie szło jej bardzo dobrze, jurorzy byli zachwyceni jej głosem, zwłaszcza Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, ale nie udało jej się zrobić kariery po programie.

O tym, kto pojedzie na Eurowizję 2016 zadecyduje komisja TVP. Dowiemy się o tym pod koniec lutego!

Macie swoich faworytów? W naszej sondzie prowadzi... Doda!

Zobacz: Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2016? Decyzję podejmie... komisja TVP! SONDA

Stashka walczy o Eurowizję!

A może to Michał Szpak pojedzie na Eurowizję?

O udział walczy również Agnieszka Twardowska

Reklama

Monika Kuszyńska na Eurowizji: