Justyna Steczkowska w rozmowie z Party.pl odniosła się do wypowiedzi Michała Wiśniewskiego, którzy ostrzegał ją przed przykrymi konsekwencjami udziału w Eurowizji. Lider zespołu "Ich Troje" zaledwie kilka tygodni temu w jednym z wywiadów powiedział wprost, że na miejscu Justyny Steczkowskiej odpuściłby sobie udział w Eurowizji. Teraz Justyna Steczkowska zareagowała na jego słowa.

Justyna Steczkowska odniosła się do słów Michała Wiśniewskiego o jej udziale w Eurowizji

Kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani muzycznego konkursu, ale już 14 lutego poznamy zwycięzcę krajowych preselekcji. Wiadomo już, kto weźmie udział w preselekcjach do Eurowizji 2025, a wśród artystów, którzy znaleźli się w tym gronie jest Justyna Steczkowska, która zgłosiła się do konkursu z piosenką "Gaja". O tym, że artystka może zgłosić się na Eurowizję mówiło się już od jakiegoś czasu, ale wówczas Michał Wiśniewski odradzał Justynie udział w imprezie. Lider "Ich Troje" mówił wprost, że on na miejscu Steczkowskiej nie zgłosiłby się na Eurowizję. Muzyk ostrzegał ją przed przykrymi komentarzami.

Ludzie się nie potrafią zachować w komentowaniu Eurowizji. Nie zdają sobie sprawy, kim jest Justyna Steczkowska. Większość będzie podawać za przykład, że ,,ty już byłaś i przegrałaś''. Ona nie przegrała, bo bardzo zawodowo zaprezentowała nasz kraj. Po prostu nie udało się wygrać Michał Wiśniewski mówił dla Pomponika.

Teraz Justyna Steczkowska w rozmowie z reporterką Party.pl odniosła się do słów Michała Wiśniewskiego. Czy gwiazda obawia się, że dotknie ją hejt?

Mnie hejt? Naprawdę? To jest moja codzienność żartowała gwiazda.

Zawsze to co mówimy o innych ludziach świadczy tylko i wyłącznie o nas. Ja kocham hejterów bo ja w ogóle kocham ludzi dodała.

