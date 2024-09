11-letni Dominik Arim już 16 listopada będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji Junior w Madrycie. Polskiego reprezentanta wyłoniono podczas odcinków specjalnych"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024". Widzowie usłyszeli wykonaną przed finalistów piosenkę przygotowaną na konkurs i... są załamani:

Z tak archaicznym numerem to nawet Gabor w duecie z Węgiel i Chórem Opery Wiedeńskiej w tle niewiele by zdziałały - piszą na Facebooku.

Internauci krytykują piosenkę na Eurowizję Junior 2024

Eurowizja Junior budzi wiele emocji wśród polskich fanów. Z pewnością przyczyniły się do tego takie młode talenty jak Olivia Wieczorek, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Ala Tracz, Sara James czy Maja Krzyżewska. Właśnie wyłoniono kolejnego reprezentanta Polski na Eurowizję Junior i będzie to Dominik Arim, 11-latek z Pomorza. Finał "Szansy na sukces" odbił się jednak szerokim echem w mediach społecznościowych.

Pomijając fakt, że widzowie mieli różnych faworytów, to dużą uwagę skupili na utworze, który finaliści reprezentowali w "Szansie na sukces. Eurowizja Junior 2024". Chodzi o piosenkę "All Together" przygotowaną specjalnie na Eurowizję Junior w Madrycie przez Sławomira Sokołowskiego i Aldonę Dąbrowską.

Internauci nie są przekonani do piosenki, którą Dominik Arim wykona podczas Eurowizji Junior i nie szczędzą w sieci dosadnych komentarzy:

Szczerze mnie trochę piosenka nie porywa, natomiast gratulacje dla Dominika i wytrwałości, bo spadł na niego ciężar z tą piosenką jakby nie patrzeć.

Bardzo ładny, dziecięcy głos. Jednak uważam, że piosenka niewłaściwa. Na konkurs dziecięcy piosenka powinna być lekka i radosna. Mimo wszystko życzę powodzenia

Z tak archaicznym numerem to nawet Gabor w duecie z Węgiel i Chórem Opery Wiedeńskiej w tle niewiele by zdziałały

Osoba, która pisała piosenkę, nigdy więcej niech tego nie robi. Najgorsza piosenka w historii Eurowizji Junior (nie tylko Polski)

Skąd wy wytrzasnęliście tę piosenkę? Z recyklingu Opole 1888?

Dominik to bardzo sympatyczny i utalentowany chłopiec. Szkoda że skrzywdzono go piosenką jak z Eurowizji 1988 - komentowali fani na Facebooku.

Pojawiło się także mnóstwo komentarzy wspierających samego Dominika Arima. Internauci doceniają jego talent i wierzą, że podczas konkursu w Hiszpanii wypadnie doskonale. Oglądaliście dzisiejszy finał? Jakie jest Wasze zdanie na temat skomponowanego na Eurowizję Junior 2024 utworu?

