Wielkie emocje związane z wyborem polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024 trwają, a co za tym idzie, co chwila dowiadujemy się nowych rewelacji w tej sprawie. Choć w oczach wielu fanów konkursu numerem jeden tegorocznych preselekcji jest utwór "Witch-er Tarohoro" Justyny Steczkowskiej, to jednak według najnowszych medialnych doniesień, do gry weszła kolejna, hitowa propozycja. Jak się okazało, utwór „Jesień – Tańcuj” z filmu „Chłopi”, który podbił serca milionów Polaków, został zgłoszony do preselekcji! Czy to oznacza, że na scenie w Malmo możemy zobaczyć Kayah? Zobaczcie komentarz w tej sprawie!

Kayah na Eurowizji 2024?

W tym roku TVP wewnętrznie wybierze reprezentanta na Eurowizję 2024. Z tego też względu niestety nie zobaczymy koncertów preselekcyjnych, a trzeba przyznać, że w tym roku naprawdę byłoby czego posłuchać! W grze jest sporo fantastycznych utworów, które już podbiły serca fanów - mowa m.in. o wspomnianym już "Witch-er Tarohoro" Justyny Steczkowskiej czy "The Tower" Luny. Teraz do gry wszedł kolejny hit - „Jesień – Tańcuj” z filmu „Chłopi”, który wykonuje m.in. Kayah. W rozmowie z Pudelkiem producent L.U.C. Official potwierdził zgłoszenie piosenki do preselekcji i wspomniał także, czy w przypadku wyboru piosenki na Eurowizję, zobaczymy na scenie w Malmo właśnie Kayah!

Potwierdzamy zgłoszenie. Nie możemy jeszcze potwierdzić udziału Kayah w 100 proc. - przekazał w rozmowie z Pudelkiem producent L.U.C. Official

A wszystko przez to, że w utwór zaangażowanych jest wielu artystów - nie tylko Kayah, ale także muzycy Dagadana, Laboratorium Pieśni, L.U.C. & RB Film Orchestra oraz Tęgie Chłopy. Jak bowiem wiadomo, na eurowizyjnej scenie obowiązuje limit występujących na scenie artystów - wynosi on dokładnie 6. Z tego też względu, gdyby utwór „Jesień – Tańcuj” został wybrany na Eurowizję 2024, z pewnością wymagałby zmiany aranżacji.

Gdy tylko media obiegła wieść o tym, że hitowy utwór z filmu "Chłopi" został zgłoszony do krajowych preselekcji, fani konkursu tłumnie ruszyli do komentowania. Wygląda na to, że naprawdę spora część słuchaczy bardzo chciałaby, aby to właśnie ta piosenka reprezentowała nas na Eurowizji 2024!

Tak bardzo tego pragnę!

Kayah na scenie zrobiła by furorę

Tak! W końcu coś świetnego!

Chciałabym, jestem za. Połączenie muzyki ludowej z nowoczesną. To by było super. - czytamy w sieci

A Wy, co o tym sądzicie?