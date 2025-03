Justyna Steczkowska przygotowuje się do Eurowizji, do której jest coraz mniej czasu. Jej utwór "Gaja" nieprzerwanie budzi ogromne emocje nie tylko wśród Polaków, ale i poza granicami naszego kraju. Nikt chyba nie przypuszczał, że hit dotrze również do córki Elona Muska. Ta nie zamierzała kryć się ze swoimi odczuciami względem utworu. Zaskakująca reakcja.

Córka Elona Muska wprost o piosence Justyny Steczkowskiej

Vivian Wilson, transpłciowa córka Elona Muska, wyraziła zachwyt nad piosenką "Gaja", którą Justyna Steczkowska wykona na Eurowizji 2025. Wilson zamieściła na platformie Threads wpis, w którym odniosła się do tego utworu. W poście zacytowała fragment tekstu piosenki "Gaja". Wskazała, że melodia jest "bardzo specyficzna" i przyznała, że wpada w ucho.

W moim mózgu od kilku dni jest tylko: ''Zargo. Raga. Urra. Gara. Jarga. Jarun. Era Czarodoro. Czaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas''

Vivian Wilson przeprasza Polskę

Oprócz słów zachwytów, Vivian Wilson w swoim wpisie... przeprosiła za ewentualne błędy w przeliterowaniu słów z polskiej piosenki. Podkreśliła, że polski język jest dla niej trudny, ale starała się oddać tekst jak najwierniej.

Poinformowano mnie, że popełniłem błąd ortograficzny i jest za późno, aby go poprawić, przepraszam Polskę

Wygląda na to, że utwór Justyny Steczkowskiej zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie.

Konflikt Elona Muska z transpłciową córką

​Elon Musk, znany przedsiębiorca i miliarder, oraz jego transpłciowa córka, Vivian Jenna Wilson, od lat pozostają w konflikcie, który stał się publicznie znany w 2022 roku. Vivian, urodzona jako Xavier Musk w 2004 roku, w wieku 16 lat rozpoczęła proces tranzycji, a w 2022 roku oficjalnie zmieniła imię i nazwisko, przyjmując nazwisko panieńskie matki, Justine Wilson, aby odciąć się od ojca.

W wywiadzie dla NBC News w 2024 roku Vivian opowiedziała o trudnych relacjach z ojcem, opisując go jako "zimnego", "szybko wpadającego w złość" oraz "narcystycznego". Twierdziła, że Elon Musk był nieobecny w jej życiu, a kiedy już się pojawiał, krytykował jej kobiecość i orientację queer. Elon Musk, w rozmowie z Jordanem Petersonem, stwierdził, że został "oszukany" przy podpisywaniu zgody na leczenie hormonalne Vivian. Wyraził żal z powodu utraty syna, mówiąc, że został on "zabity przez wirusa przebudzonego umysłu".

Ile dzieci ma Elon Musk?

​Elon Musk jest ojcem czternaściorga dzieci z czterema różnymi kobietami. Z pierwszą żoną, Justine Wilson, doczekał się szóstki dzieci: Nevady, Griffin, Vivian, Kai, Saxona i Damian. Z Claire Boucher (znaną jako Grimes) ma trójkę dzieci: X Æ A-Xii, Exę Dark, urodzoną przez surogatkę i Techno. Ze Shivon Zilis (dyrektorką w Neuralink) ma czwórkę dzieci: Stridera, Azure, Arcadię urodzoną przez surogatkę i Seldona. Z Ashley St. Clair (autorką i influencerką) doczekał się jednego dziecka, którego imię pozostaje nieznane, a Musk oficjalnie nie uznał go jako swojego potomka.

Warto zauważyć, że liczba dzieci Elona Muska jest przedmiotem spekulacji, a niektóre źródła podają różne informacje.

