Prezydent Rosji, Władimir Putin, podpisał dekret o organizacji konkursu „Interwizja”, który ma być alternatywą dla popularnej Eurowizji. Rosja została wykluczona z Eurowizji w 2022 roku w wyniku międzynarodowych sankcji i napięć politycznych, co skłoniło Kreml do poszukiwania własnej drogi na muzycznej scenie. Międzynarodowy konkurs piosenki odbędzie się w Moskwie oraz w obwodzie moskiewskim. To wydarzenie ma nie tylko promować rosyjską kulturę, ale także przyciągnąć uwagę krajów, które pozostają w bliskich relacjach z Rosją.

Kto weźmie udział w rosyjskiej Interwizji?

Chociaż lista uczestników nie jest jeszcze znana, oczekuje się, że do konkursu dołączą kraje przyjazne Rosji, w tym państwa azjatyckie, afrykańskie oraz niektóre kraje byłego bloku wschodniego. Interwizja ma stać się platformą, która podkreśli różnorodność kulturową i muzyczną poza wpływami Zachodu.

Na czele komitetu organizacyjnego stanął wicepremier Dmitrij Czernyszenko. Natomiast z relacji specjalnego wysłannika Moskwy ds. współpracy kulturalnej Michaiła Szwydkoja wynika, że konkurs może się odbyć już we wrześniu br. Zdaniem działacza gotowość do udziału w Interwizji zadeklarowało "ponad 20 krajów". Wśród potencjalnych uczestników wymieniono kilka byłych republik sowieckich oraz członkowie BRICS, organizacji zrzeszającej kraje wschodzące. W ich skład wchodzą m.in. Chiny, Indie i Brazylia.

Władimir Puin wskrzesza radziecki konkurs

Warto przypomnieć, że konkurs Interwizji nie jest nowym pomysłem. Po raz pierwszy odbył się w latach 70. XX wieku jako odpowiedź krajów bloku wschodniego na Eurowizję. Teraz, po ponad czterech dekadach, Rosja reaktywuje to wydarzenie, nadając mu nowy wymiar i znaczenie w kontekście współczesnej geopolityki.

Dla Władimira Putina to nie tylko konkurs muzyczny, ale również narzędzie propagandy, które ma pokazać siłę i niezależność Rosji na arenie międzynarodowej.

Rosja została wykluczona z Eurowizji. Historia udziału w konkursie

Rosja po raz pierwszy wzięła udział w Eurowizji w 1994 roku, wysyłając na konkurs wokalistkę Judif z utworem "Wiecznyj strannik". Debiut okazał się udany – kraj zajął 9. miejsce. W kolejnych latach Rosja zmagała się z różnymi wynikami:

1995: Filipp Kirkorow z piosenką "Kołybielnaja dla wułkana" uplasował się na 17. miejscu.

Rosja nie zakwalifikowała się do finału, co było wynikiem wewnętrznych eliminacji przeprowadzonych przez organizatorów.

Ze względu na słabe wyniki w poprzednich latach, Rosja nie uczestniczyła w konkursie.

Kulminacją późniejszych starań było zwycięstwo Dimy Bilana w 2008 roku z utworem "Believe". Było to pierwsze i jedyne jak dotąd zwycięstwo Rosji w historii Eurowizji. Występ artysty, wspierany przez łyżwiarza Jewgienija Pluszczenkę i skrzypka Edvina Martona, zdobył 272 punkty. Po zwycięstwie w 2008 roku, Rosja była gospodarzem konkursu w 2009 roku w Moskwie. W kolejnych latach kraj nadal osiągał wysokie wyniki.

W 2017 roku, ze względu na konflikt z Ukrainą, reprezentantka Rosji, Julija Samojłowa, nie została dopuszczona do udziału w konkursie w Kijowie. W 2018 roku, jej ponowny występ z utworem "I Won’t Break" nie zakwalifikował się do finału, co było pierwszym takim przypadkiem w historii udziału Rosji.

W 2022 roku, w wyniku inwazji na Ukrainę, Rosja została wykluczona z udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Europejska Unia Nadawców (EBU) uznała, że obecność Rosji mogłaby zaszkodzić reputacji konkursu.

