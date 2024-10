Życie prywatne Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana ciekawi fanów od zawsze. Bacznie obserwują ich w social mediach i komentują niemal każdą zmianę w ich życiu. Teraz okazuje się, że jest co świętować, a internauci zapewne rozumieją szczęście celebrytów! Wszyscy czekali na to od tygodni.

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan ma wielki powód do radości!

Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan wyjechał na studia około dwa miesiące temu, a teraz celebrytka podzieliła się swoim szczęściem, ponieważ Staś wrócił do domu rodzinnego. Prawdopodobnie jest to jedynie przerwa od nauki i niebawem będzie musiał jechać do Francji, gdzie postanowił rozpocząć edukację, jednak póki co rodzina Majdanów może cieszyć się sobą. Niebywałe, na jakie przywitanie mógł liczyć Staś!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan tworzą dom, w którym nie brakuje miłości i wzajemnego wsparcia. Gdy syn celebrytki postanowił, że będzie studiował w innym kraju, Małgorzata wsiadła w samochód i osobiście zawiozła Stasia aż do Francji, w której zaczął edukację. Okazało się wówczas, że syn Małgorzaty Rozenek będzie miał świetne warunki do nauki, a do jego dyspozycji był przestronny pokój, jadalnia i łazienka. Zapewne bezpieczeństwo i wygoda dziecka są najważniejsze dla rodziców.

Na całe szczęście w domu rodzinnym Majdanów został Tadeusz oraz najmłodszy Henio, który daje swoim rodzicom wiele szczęścia. Teraz Małgorzata Rozenek-Majdan dodała serię InstaStories, na których widać, że Staś wrócił do domu:

Zobaczcie, kto tu jest! Nie dość, że ja wróciłam, psy w komplecie to najważniejsze- dzieci w komplecie i stan się zgadza. Staś dzisiaj przyjechał! - mówiła Małgorzata.

@m_rozenek

Okazuje się, że najmocniej na brata czekał Henio, który od razu rzucił się mu na szyję i przytulał, a następnie chciał się z nim bawić:

Henio takie szczęśliwy, że Staś przyjechał! - mówiła celebrytka.

Okazuje się, że przyjazd Stanisława uszczęśliwił wszystkich i Małgorzata Rozenek mówiła do swoich fanów, że rodzina jest dla niej najważniejsza i dawno nie czuła się tak szczęśliwa! Zapewne przez pobyt Stasia rodzina Majdanów będzie wspólnie spędzać czas, a wszystko fani zobaczą na Instagramie.

Jak wiadomo, od zawsze Małgosia i Radek starają się, aby ich dzieci chodziły do dobrych szkół i inwestują w ich edukację. Studia Stanisława są tego najlepszym przykładem, a niedawno okazało się, ile Małgorzata Rozenek musi zapłacić za naukę syna we Francji.

Śledzicie Małgorzatę Rozenek w social mediach?

Reklama

Zobacz także: Włosy Małgorzaty Rozenek kosztują krocie. Za ich cenę można polecieć na dobre wakacje