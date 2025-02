Marta Manowska ma powody do radości. Prowadząca "Rolnik szuka żony", "The Voice Senior" i "Sanatorium miłości" za pośrednictwem Instagrama poinformowała, kiedy dokładnie rusza najnowsza edycja randkowego show dla seniorów. Marta Manowska potwierdziła plotki na temat powrotu "Sanatorium miłości".

Program "Sanatorium miłości" zadebiutował na antenie TVP w 2019 roku. Od tamtej pory minęło już sześć lat, a w tym czasie widzowie mogli zobaczyć aż sześć edycji randkowego show dla seniorów. Już jakiś czas temu wyszło na jaw, że Telewizyjna Jedynka planuje pokazać kolejny, siódmy już sezon programu prowadzonego przez Martę Manowską. Teraz w mediach pojawiły się doniesienia o dokładnej dacie emisji pierwszego odcinka, a prowadząca "Sanatorium miłości" właśnie potwierdziła wszystkie plotki!

No to już piszą, to piszą2 marca 21:20 startujemy nowy, 7 (sic!) sezon Sanatorium miłości

czytamy w najnowszym wpisie gwiazdy TVP.