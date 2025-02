Patrycja Markowska jest jedną z popularniejszych polskich wokalistek, znaną przede wszystkim z takich hitów, jak: "Jeszcze raz...", "Ostatni" czy "Kilka prostych prawd". Niewątpliwie rozgłos przyniósł jej też fakt, że jest córką uwielbianego i niezwykle szanowanego w branży - Grzegorza Markowskiego. Choć życie zawodowe Patrycji budzi wielki podziw i zaciekawienie, w ostatnim czasie fani szczególnie interesują się jej sferą prywatną. Na tym polu zaszły istne rewolucje, gdy nagle ogłosiła, że wzięła ślub! Teraz podzieliła się z odbiorcami swoim szczęściem.

Patrycja Markowska, znana polska piosenkarka, po raz kolejny utwierdziła nas w przekonaniu, że życie prywatne można skutecznie ukrywać przed mediami. Nieoczekiwanie ujawniła, że po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim znalazła szczęście u boku innego mężczyzny. Wszystkich zaskoczyła wiadomość o tajnym ślubie, który odbył się bez medialnego rozgłosu. Fani, choć zszokowani, podzielili się z nią swoją radością.

Rozstanie z moim partnerem, tatą Filipa, dużo mnie kosztowało, to były miesiące pełne smutku. Jednak oboje z Jackiem mieliśmy poczucie, że trzeba dokonywać wyborów w zgodzie ze sobą. Warto robić wszystko, by uratować związek, ale gdy już wiadomo, że nie wyjdziemy z problemów, szukanie szczęścia dla siebie staje się priorytetem. To nie egoizm

- mówiła o swoim poprzednim związku w rozmowie z ''Twoim Stylem''.