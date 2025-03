Patrycja Markowska to znana polska wokalistka, która od lat króluje na rodzimej scenie. Ostatnio zaprezentowała fanom swój kolejny singiel "Karminowy". Przy okazji podzieliła się zaskakującymi wieściami. Jak się okazało, utwór jest naprawdę wyjątkowy i szczególnie bliski jej sercu. Powodem jest nie tylko fakt, że w teledysku wystąpił jej ukochany Tomasz. Co takiego zdradziła?

Patrycja Markowska od lat dostarcza fanom emocjonalnych i osobistych utworów. Tym razem artystka zdecydowała się na coś wyjątkowego – stworzyła piosenkę, która ma szczególne znaczenie dla niej i jej bliskich. "Karminowy" to singiel pełen uczuć, który jest hołdem dla miłości i związku Markowskiej z Tomaszem. Proces twórczy nowego utworu trwał kilka miesięcy, a artystka czerpała inspirację ze swojego życia prywatnego. W najnowszym wywiadzie dla "Co Za Tydzień" potwierdziła, że tekst piosenki zadedykowała ukochanemu.