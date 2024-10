Sylwia i Jan Dąbrowscy tworzą jedną z popularniejszych par w polskim Internecie. Fani kibicują im w życiu codziennym i chętnie odwiedzają ich profile w mediach społecznościowych. Oboje z kolei z zapałem wychodzą im naprzeciw, skrupulatnie relacjonując swoje rodzinne życie. Ostatnio Dąbrowscy przeżyli niemałą rewolucję, przeprowadzając się do wymarzonego domu. Teraz Sylwia podzieliła się swoim wielkim szczęściem.

Szczerze ucieszyła mnie wiadomość Sylwii Przybysz

Sylwia Przybysz to popularna influencerka i piosenkarka, która otwarcie opowiada o wyzwaniach, jakie stawia przed nią macierzyństwo. W wieku zaledwie 26 lat jest mamą trójki dzieci, co wprowadza w jej życie wiele zajętości. Mimo to jako młoda mama, która aktywnie działa w mediach społecznościowych, stara się dzielić z obserwatorami zarówno chwilami radości, jak i trosk. Ostatnio wraz z ukochanym Janem Dąbrowskim skrupulatnie relacjonowała przeprowadzkę do nowego domu, który jest spełnieniem ich marzeń.

Nie da się ukryć, że opieka nad córeczkami i porządkowanie ogromnego domu to obecnie główne zajęcia w życiu Sylwii. Już dawno zresztą, na rzecz macierzyństwa, 26-latka odsunęła na dalszy plan śpiew, od którego przecież zaczęła się jej internetowa kariera. Od pewnego czasu gdzieniegdzie zapowiadała, że chciałaby do tego wrócić i jak się właśnie okazało - wreszcie nadszedł ten moment! Sylwia opublikowała na Instagramie filmik, na którym śpiewa "Good luck, babe!" od Chappell Roan.

Jak powiedziała tak zrobiła. Tak bardzo brakuje mi śpiewania - przekazała.

Jak mogliśmy się spodziewać, internauci są szczerze zachwyceni wykonem 26-latki. Wielu z nich również nie mogło się doczekać, aż ta wróci do śpiewania.

Cudnie

O wow Sylwia, jak pięknie... masz piękny głos, jak i twoja siostra Olga. Obie macie duży talent do śpiewania

Super, brakuje mi Twoich nowych singli

Przepięknie. Śpiewaj nam tutaj częściej, bo bardzo nam tego również brakuje

Sylwia Przybysz rozpoczęła swoją karierę muzyczną, publikując covery popularnych utworów na YouTube. Dzięki temu zyskała dużą popularność, co pozwoliło jej na wydanie własnych albumów. Jej pierwszy krążek, "Plan", ukazał się w 2015 roku, a kolejne, takie jak "Czas" i "Tylko raz", umocniły jej pozycję na polskiej scenie muzycznej. Przybysz współpracowała z innymi twórcami i jest szczególnie popularna wśród młodzieży. Jej muzyka łączy pop z elementami elektroniki.

Oprócz kariery muzycznej, którą w ostatnich latach była zmuszona odsunąć, Sylwia jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym, szczególnie macierzyństwem. Jest mamą trójki dzieci, co dodatkowo przyciąga uwagę jej fanów, którzy cenią jej autentyczność i szczerość. Na ujęciach nie brakuje również Jana Dąbrowskiego, którego poślubiła w 2022 roku. Staż ich związku jest jednak o wiele dłuższy, a ich pierwsza córeczka przyszła na świat w 2019 roku.

