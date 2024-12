Największą popularność przyniosła jej rola w "Pierwszej miłości", choć na swoim koncie ma również grę w kilku innych filmach i serialach. Urszula Dębska nie jest wcale stałą bywalczynią czerwonego dywanu i nie wystawia zbytnio swojego życia prywatnego na świecznik, przez co wiadomo o nim raczej niewiele. Mimo to teraz aktorka udostępniła dość osobistą relację.

Reklama

Urszula Dębska zaskoczyła zdjęciem z dzieckiem

Od 2008 do aż 2022 roku Urszula Dębska wcielała się w postać Sabiny Weksler w "Pierwszej miłości". To właśnie tej roli zawdzięcza największy rozgłos, choć swoją karierę aktorską zaczęła w 2000 roku w "Plebanii". W międzyczasie zagrała epizody w takich produkcjach jak m.in. "As", "Na dobre i na złe" czy "Kryminalni", a także w: "Wszystko przed nami", "Świat według Kiepskich" czy "Święty".

Chociaż Urszula Dębska już od lat gości w rodzimym show-biznesie, raczej sporadycznie pojawia się na imprezach branżowych. Nie ma w zwyczaju również udzielać wywiadów, a już tym bardziej wywlekać w nich na światło dzienne spraw osobistych. Aktorka bardzo strzeże tej sfery życia, dlatego do dziś nie ma pewności, czy jej serce jest zajęte. W zamian Dębska pozostaje aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje kadry z podróży czy kulisy swojej pracy. Tym razem zaskoczyła dość prywatną jak na nią wzmianką!

N/z: Urszula Debska Pawel Wodzynski/East News

Aktorka udostępniła na InstaStory urocze ujęcia, na których trzyma dłoń maleńkiego dziecka. Nie pokazała jego twarzy, ale w zaledwie kilku słowach podzieliła się swoim szczęściem, pisząc:

Kolejne serduszko do rozpieszczania

Pod spodem Urszula Dębska oznaczyła mamę maleństwa, co niewątpliwie pomogło uprzedzić ewentualne spekulacje, czy aktorka aby nie ukryła przed światem ciąży. Wywołałby to zapewne ogromny szok wśród jej fanów, przed którymi trzyma w tajemnicy swoje życie uczuciowe. Warto przypomnieć, że swego czasu żywo plotkowano o jej rzekomym romansie z innym aktorem.

Michał Malinowski i Urszula Dębska byli parą?

Ula i Michał poznali się na planie "Pierwszej miłości", gdzie grali parę. Niemal od razu zaczęły pojawiać się przecieki zza kulis głoszące, że ponoć również poza kamerami połączyło ich coś więcej. Mówiono, że wspólne pasje i zainteresowania ich do siebie zbliżyły, aż w końcu narodziło się między nimi uczucie. Często byli widywani razem i wzajemnie wspierali się w "Tańcu z gwiazdami", gdy najpierw Dębska wzięła w nim udział, a następnie Malinowski.

Spekulacje się nasilały, a ich znajomi donosili nawet prasie, że Michał i Ula rzeczywiście są parą. Oni sami jednak nigdy nie komentowali tych doniesień i nawet pojawiając się na tym samym evencie, nie pozowali razem na ściance. Do dziś nie ma pewności, czy rzeczywiście było między nimi coś więcej.

Reklama

Zobacz także: Maja Hyży przekazała niepokojące informacje o swoim stanie zdrowia: "Mam bardzo złe wyniki"

Instagram@urszula_debska