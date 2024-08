Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia. Piosenkarka ma za sobą ciężki czas, ponieważ niedawno rozstała się ze swoim długoletnim partnerem Nikodemem Rozbickim i nie ukrywa, że bardzo to przeżyła. Mimo trudnych chwil Julia podzieliła się z fanami na Instagramie swoim szczęściem.

Reklama

Julia Wieniawa już tego nie ukrywa. Pochwaliła się swoim szczęściem

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochani byli ze sobą kilka lat i zdecydowali się nawet na wspólne zamieszkanie. Na początku bieżącego roku Nikodem Rozbicki postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych szlifować swój warsztat aktorski, a Julia została w Polsce, by skupiać się na swoich zawodowych projektach. Choć początkowo nic nie wskazywało na to, że para przechodzi kryzys, to Nikodem swoje 32. urodziny spędził w towarzystwie nowych koleżanek, co wywołało sporo spekulacji na temat jego relacji z Julią. Niestety potwierdziły, się przepuszczenia fanów i Julia Wieniawa przyznała, że jej związek to już przeszłość.

Julia Wieniawa nie ukrywała, że zerwanie było dla niej bardzo ciężkie i postanowiła skupić się na muzyce. Dopiero co mogliśmy podziwiać jej najnowszy utwór "Sobą Tak", który bez wątpienia podbił listy przebojów, a teraz gwiazda przekazała kolejne wspaniałe wieści! Tym razem 25-latka uchyliła rąbka tajemnicy i nie zamierzała już dłużej ukrywać swojego szczęścia.

Julia Wieniawa VIPHOTO/East News

Julia Wieniawa podzieliła się z fanami fragmentem swojego nowego utworu. Tym razem piosenkarka nie zamierzała zdradzać jaki kawałek, będzie nosił tytuł. Na pytanie fanki kiedy kawałek będzie dostępny na YouTube lub Spotify? Julia odpowiedziała:

już za chwileczkę, już za momencik - napisała Julia.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na nowy utwór. Fani są zachwyceni fragmentem nowego utworu i pod postem Julki nie ukrywali swojego zachwytu.

Zobacz także

Ale to ma super vibe! Już nie mogę się doczekać całości!

Ten głos! Cudowna, piękna i pracowita. Lecisz Julcia

Aaaaaa, no i totalnie warto było czekać na zwrotkę

Złapałaś super flow i bawisz się życiem. Pięknie, tak trzymaj - pisali fani.

My już nie możemy doczekać się całości utworu!

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa znów go pokazała i oficjalnie potwierdziła. "Wasza ulubiona para wraca"