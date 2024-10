Tak Małgorzata Rozenek obchodzi Halloween z rodziną: "Stroje wybierał Henryk"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uwielbiają obchodzić Halloween. W tym roku obchodzą to święto w domu razem ze swoimi dziećmi, czekając, aż ktoś zapuka do ich domu z pytaniem "cukierek albo psikus". Oczywiście cała rodzina odpowiednio się przygotowała i zakupiła takie same stroje. Fani są zachwyceni i my również!