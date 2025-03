Agnieszka Kaczorowska to znana polska aktorka i tancerka. Największą rozpoznawalność zawdzięcza roli Bożenki w "Klanie", choć od niedawna znów możemy oglądać ją również na innych płaszczyznach. Kilka miesięcy temu wzięła udział w programie "Królowa przetrwania", natomiast teraz występuje w "Tańcu z gwiazdami". To właśnie między próbami do kolejnego odcinka postanowiła podzielić się swoją radością.

Agnieszka Kaczorowska spełniła swoje marzenie

Już w najbliższą niedzielę Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz po raz kolejny staną do walki o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Sobotni dzień od rana spędzają na przygotowaniach. Jak się okazało, Kaczorowska miała w studiu przy sobie szczególnie wyjątkowe towarzystwo - po raz pierwszy na planie odwiedziły ją córeczki!

Aktorka podzieliła się uroczym nagraniem, na którym tańczy z jedną z pociech. Jak podkreśliła, zabranie dziewczynek do studia "TzG" było jej wielkim marzeniem i dopiero po latach udało jej się je spełnić.

Dzisiaj jest dla mnie wyjątkowa próba w studio, bo dziewczynki po raz pierwszy studio ''Tańca z gwiazdami'' i naszą próbę. (...) Zawsze o tym marzyłam. Ale gdy wcześniej tańczyłam w ''Tańcu z gwiazdami'', to jeszcze nie byłam mamą

Po rozstaniu Agnieszka Kaczorowska i Maciek Pela dzielą się opieką nad córeczkami. Ich wizyta w studiu "TzG" zapewne jest dla aktorki tym bardziej ważna.

Filip Gurłacz reaguje na plotki o romansie z Agnieszką Kaczorowską

Nie w sposób ukryć, że od samego początku 16. edycji "Tańca z gwiazdami", wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza narastają plotki o rzekomym romansie. Gdy ostatnio aktor został zapytany przez JastrząbPost o liczne spekulacje, odpowiedział bez ogródek:

Ja mam problem z tym pytaniem, ponieważ cokolwiek bym odpowiedział, już widzę ten nagłówek: ,,Romans Agnieszki i Filipa. Skomentowali. Już tego nie kryją''. Sprytnie to ubierzecie w słowa i to będzie znowu przedziwne, bo to podsyca strasznie atmosferę tych komentarzy

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli

Agnieszka Kaczorowska oraz Maciej Pela, tancerz i choreograf, poznali się dzięki wspólnej pasji do tańca. Ich relacja szybko przerodziła się w uczucie, które zaowocowało ślubem w 2018 roku. Para doczekała się również dwójki dzieci, co jeszcze bardziej umocniło ich związek w oczach opinii publicznej. Choć przez lata Kaczorowska i Pela uchodzili za wzorowe małżeństwo, pojawiały się spekulacje o problemach w ich relacji. W mediach społecznościowych coraz rzadziej publikowali wspólne zdjęcia, a fani zaczęli dostrzegać zmianę w ich zachowaniu.

W 2024 roku wyszło na jaw, że małżeństwo Agnieszki i Maćka się rozpadło. Oboje podkreślili, że ich priorytetem pozostaje dobro dzieci. Każde z nich planuje skupić się na karierze zawodowej oraz kontynuować swoje projekty artystyczne, a jednocześnie dzielą się opieką nad córeczkami.

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się swoim szczęściem, fot. Instagram/agakaczor

