Julia Wieniawa wie, jak zrobić wokół siebie zamieszanie. Utalentowana artystka nie boi się ciężkiej pracy i wciąż angażuje się w nowe projekty. Tuż przed Dniem Kobiet również miała ręce pełne roboty, a efektami swojej pracy podzieliła się właśnie teraz. Fani są zachwyceni!

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. 26-latka jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale również i piosenkarką. W ostatnich latach młoda gwiazda zdobyła wielu wiernych fanów, a to za sprawą licznych projektów, w które się angażuje. Zaledwie pół roku temu wydała utwór "Sobą tak", którego słuchali wszyscy, a on sam zgromadził ponad 4 miliony wyświetleń na YouTubie. Fani artystki byli nim tak zachwyceni, że już nie mogli się doczekać jej kolejnego kawałka. Wieniawa postanowiła przygotować niespodziankę dla swoich słuchaczy na Dzień Kobiet i wydała nowy utwór pt. "Kocham". Piosenka już śmiga na Spotify, natomiast teledysk ma pojawić się na kanale celebrytki już o 12:00. Nie mamy wątpliwości, że to będzie wielki hit!

''Kocham'' już do posłuchania wszędzie. (klip o 12:00 na YT) To piosenka o drodze do siebie. O uczeniu się, że nie muszę się zmieniać, by zasłużyć na akceptację — swoją i świata. O sile, która przyszła, gdy zaczęłam siebie widzieć, słyszeć i kochać — nie mimo wszystko, ale właśnie za wszystko. To muzyczny manifest kobiecości, głos każdej z nas, która kiedykolwiek czuła się niewystarczająca. A Wy? Umiecie wymienić, co w sobie KOCHACIE?

– napisała Julia Wieniawa.