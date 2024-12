Małgorzata i Paweł, którzy poznali się na planie czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", szybko zdobyli serca widzów, a ich miłość rozkwitła na oczach milionów. Po zakończeniu udziału w show, para nie tylko zbudowała szczęśliwe małżeństwo, ale również zyskała liczne grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą ich dalsze losy w mediach społecznościowych. Niedawno Małgosia podzieliła się na Instagramie wspaniałą wiadomością – razem z Pawłem spodziewają się trzeciego dziecka, a teraz rolniczka podzieliła się słodkim zdjęciem!

Program "Rolnik szuka żony" prowadzony przez Martę Manowską, cieszy się sporą popularnością i od kilku lat przyciąga tysiące widzów przed telewizory, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie uczestników. Show polega na tym, że zgłaszają się do niego rolnicy poszukujący miłości, którzy spośród nadesłanych do nich listów wybierają kandydatów, których zapraszają na gospodarstwo, a później po randkach wybierają osobę, do której jest im najbliżej. Program już nie raz udowodnił, że przed kamerami można odnaleźć miłość.

To właśnie na planie "Rolnika" poznali się m.in. Ania i Jakub, których mogliśmy poznać w 10. edycji i niedawno powitali na świecie synka Dariusza. Również Dorotę i Waldemara połączyło show Telewizji Polskiej i oni także doczekali się wspólnego dziecka - córeczki Dominiki. Na początku tego roku urodziła się także Gracja, córeczka Marty i Pawła Bodziannych. A niedawno Małgosia i Paweł Borysewiczowie zdradzili, że i ich rodzina się wkrótce powiększy. Para ma już dwójkę dzieci - Ryszarda i Blankę, a teraz na świat ma przyjść ich kolejna pociecha. Małgosia zdradziła niedawno, że dadzą dziecku na imię Filip.

Podobno dzieci o tym imieniu na ostatnim obrazku, są bardzo energiczne, nie ma nudy i ogólnie trudno za nimi nadążyć oraz dają się we znaki. Usłyszeliśmy to z 4 niezależnych źródeł. Damy radę nasza 5 bombeczko! Czekamy na Ciebie

Rolniczka niedawno zdradziła imię, a teraz podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami i pokazała urocze zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Chwilo trwaj ! Do świąt mamy ok tydzień i bardzo nam z tym dobrze, to będą moje 2 święta w ciąży. Jak Blanka się urodziła, miała w święta 3 miesiące. Całe nam przespała. Do atmosfery brakuje nam tylko śniegu, bo o resztę zadbamy. Nie ruszamy dziś na większe zakupy, bo nie lubimy w handlowe, zawsze jest pełno osób. Ale w tygodniu nie będziemy się obijać… w swoim tempie ogarniemy uszka, pierogi i takie tam

