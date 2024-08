Kilka dni temu Małgorzata Rozenek zaczęła relacjonować w social mediach wyprowadzkę swojego najstarszego syna z domu. Nie ukrywała, że choć jest dumna z nowego etapu życia Stanisława, to jednak mimo wszystko przeprowadzka pierworodnej pociechy kosztowała ją sporo emocji. Tym razem gwiazda pochwaliła się, w jakich warunkach będzie mieszkał jej syn podczas studiów w Lyonie. Jego lokum robi wrażenie!

Małgorzata Rozenek już od dawna opowiadała, że jej najstarszy syn planuje wyjechać na studia za granicę. I w końcu nadszedł ten dzień, kiedy stało się to faktem. Stanisław Rozenek przeprowadził się do Francji i właśnie rozpoczyna studia na prestiżowej uczelni w Lyonie. Teraz jego mama postanowiła pokazać swoim fanom na Instagramie, w jakich warunkach będzie mieszkała jej pociecha podczas studiów.

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że jest bardzo zadowolona z lokum, w którym będzie mieszkał jej syn podczas studiów w Lyonie.

No i zostawiliśmy Stasia. Musiało trochę czasu upłynąć, żebym mogła się jakoś na spokojnie nagrać. Rozpakowaliśmy go, jestem bardzo zadowolona z tego miejsca, w którym mieszka. Bardzo przyjemna lokalizacja, świetna dzielnica, bardzo spokojna, więc cieszę się, że będzie bezpieczny tam, bo przecież o to bezpieczeństwo tak się drży. Bardzo wygodny pokój, taki z łazienką... Bardzo się cieszymy, że udało mu się znaleźć to lokum

- powiedziała Małgorzata Rozenek