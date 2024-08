Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że jest dumna ze swojego syna - Stanisław dostał się bowiem na prestiżowe studia za granicą i już wkrótce opuści "rodzinne gniazdo". Rozenek dwoi się i troi, aby zapewnić synowi wszystko, co najlepsze, dlatego osobiście wybrała się do Francji, aby pomóc mu w poszukiwaniach mieszkania i przypilnować, by niczego mu nie brakowało. Kwota, jaką Gosia i Radek, będą musieli przeznaczyć, na edukację syna może zaskoczyć!

Ile kosztują studia syna Rozenek we Francji?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wychowują wspólnie trzech synów: Stanisława, Tadeusza i Henryka. W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek bardzo przeżyła wyjazd średniego syna, 14- letniego Tadeusza, do Stanów Zjednoczonych na obóz, a teraz jej najstarsze dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego. 18-letni Stanisław już jakiś czas temu dostał się na studia w stolicy mody i nieubłaganymi krokami zbliża się czas rozłąki. Dumna mama postanowiła osobiście udać się do Francji, by przypilnować wszystkich formalności, a emocjonującą przeprowadzką dzieli się z fanami przy pomocy mediów społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, że Stanisław dostał się uniwersytet w Lyonie.

Idziemy teraz zobaczyć uniwersytet, na którym będzie studiował Staś, jego historyczny kampus. Jest bardzo niedaleko miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Przypadek? - zauważyła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Jak można przeczytać na stronie Universite Lumiere Lyon 2, czesne w tej placówce zaczynają się już od około 208 dolarów, a więc nieco ponad 800 złotych rocznie. Cena może być więc miłym zaskoczeniem. Zaznaczono jednak, że programy prowadzone w języku angielskim są nieco droższe. Według międzynarodowego rankingu uniwersytetów placówka wybrana przez Stanisława znajduje się na liście 1000 najlepszych na świecie.

Małgosia nie kryła swoich emocji.

Powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam kompletnie emocji, których to wszystko budzi i mimo tego, że w domu nie zostajemy sami to jednak takie poczucie, że Twoje dziecko, które w Twojej głowie jest zawsze dzieckiem, ma wyjechać same do innego kraju, jest trochę takie... - powiedziała wyraźnie wzruszona Małgosia, nie dokańczając zdania.

Spodziewaliście się takiej ceny za czesne?

