Klaudia El Dursi zadebiutowała w mediach za sprawą udziału w "Top Model". Choć nie udało jej się zwyciężyć, zdobyła szerszą rozpoznawalność, co szybko zaowocowało. Jej kariera w show-biznesie nabrała rozpędu, gdy została prowadzącą "Hotel Paradise". Od kilku lat spełniała się w tej roli, jednak w najnowszym sezonie nie mogła się pojawić z uwagi na ciążę. Fani okazali się wyrozumiali i trzymają za nią kciuki. Teraz Klaudia przybyła do nich z radosnymi wieściami. Wystarczył krótki filmik.

28 lutego Klaudia El Dursi świętowała 36. urodziny. W tak wyjątkowym dniu nie zabrakło życzeń ze strony fanów oraz najbliższych, a także prezentów. W relacji na Instagramie pochwaliła się, że wśród licznych podarunków od ukochanego Jacka otrzymała mały model samolotu, a także informację o wakacjach. Już 3 marca z samego rana modelka przekazała, że odebrała swój prezent.

Pokazała imponujący kadr z istnego raju i wyznała, że Jackowi udało się spełnić jej życzenie. Ciężarna Klaudia chciała bowiem udać się na odpoczynek w zaciszu, z dala od zgiełku miasta. Udało się, bowiem ich hotel znajduje się na... pustyni!