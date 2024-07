Na Netfliksie pojawiła się kolejna część dokumentu o księciu Harrym i Meghan Markle. Sussexowie znów podzielili się swoimi sekretami z całym światem i wrócili do tematu "Megxitu". Wnuk Elżbiety II stwierdził, że musiał chronić żonę. Bał się, że Meghan podzieli tragiczny los jego matki, księżnej Diany. Dał jasno do zrozumienia, że pałac Buckingham odmawiał mu pomocy. Ukochana księcia natomiast powiedziała, że rodzina królewska miała sama donosić na nią prasie, by tuszować własne skandale. Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że produkcja jeszcze bardziej podzieli royalsów. Jednak w ostatnim odcinku książę Harry niespodziewanie zdradził, że tęskni za ojczyzną oraz rodziną. Dodał też kilka gorzkich słów o przyjaciołach.

Książę Harry czuje brak "dziwnych rodzinnych spotkań"

W głośnym dokumencie Netflixa książę Harry po raz pierwszy zdradził kulisy spotkania z rodziną królewską po tym, jak ogłosił, że wraz z żoną opuści Wielką Brytanię. Ponoć najbardziej żywiołowo zareagował jego starszy brat, którego ta decyzja rozwścieczyła.

Książę Harry w ostatnim odcinku produkcji ujawnił, że nadal z tęsknotą myśli o swoim domu. Najwyraźniej nieprzyjemne okoliczności przeprowadzki nie sprawiły, że żywi do pałacu Buckingham jedynie negatywne uczucia. Wnuk Elżbiety II przyznał wprost, że brakuje mu rodzinnych spotkań.

- Tęsknię za dziwnymi rodzinnymi spotkaniami, kiedy wszyscy byliśmy zgromadzeni pod jednym dachem — wyjaśnił.

Później książę Harry dodał, że przenosiny do Stanów Zjednoczonych skazały go na tęsknotę za swoją ojczyzną. W Wielkiej Brytanii została nie tylko jego rodzina, ale także najbliżsi przyjaciele. Ujawnił, że przez tę decyzję kilka jego przyjaźni się rozpadło.

- Bycie częścią instytucji oznaczało, że byłem w Wielkiej Brytanii. Więc tęsknię za Wielką Brytanią, tęsknię za przyjaciółmi — wytłumaczył.

W drugiej części dokumentu książę Harry opowiedział o kulisach opuszczenia rodziny królewskiej. Młodszy brat następcy tronu zaznaczył, że choć tabloidy twierdzą inaczej, to on podjął decyzję o wyprowadzki z Londynu. Myślicie, że wnuk Elżbiety II będzie mógł kiedyś wrócić do Wielkiej Brytanii?