Meghan Markle i książę Harry nie unikają medialnego rozgłosu, jednak obecnie grają drugie skrzypce w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Oczy całego świata bez wątpienia skierowane są na księżną Kate i księcia Williama. Szczególnie po tym, jak przyszła królowa ujawniła, że walczy z rakiem i rozpoczęła chemioterapię. Ostatnio jednak dotarły do nas interesujące wieści o Sussexach. Meghan Markle i książę Harry zakończyli ważny spór.

Meghan Markle przegrała spór o dzieci z księciem Harrym

Mimo krytycznych głosów, które spadły na Meghan Markle i księcia Harry’ego z wielu stron, para kontynuuje współpracę z Netfliksem. Małżeństwo tworzy dwa seriale dokumentalne, w których pojawi się celebrytka. Według serwisu Daily Express książę nie zgodził się, by w produkcjach wystąpiły dzieci: Archie i Lilibet.

Przez jakiś czas Meghan Markle próbowała namówić męża. Ostatecznie to książę Harry zwyciężył. Jak twierdzi informator portalu, amerykańska gwiazda ustąpiła. Będzie to miało wpływ na finalny wygląd produkcji Netflixa. W związku z tym Markle nie będzie realizowała kulinarnego show w swoim wartym 11 milionów funtów domu. Przeniesie się do sąsiedniej nieruchomości.

W nowym programie Meghan Markle ma celebrować nie tylko gotowanie, ale także zajmowanie się ogrodem. Gwiazda pokaże, jakie rozrywki zajmują jej czas i co robi, gdy spotyka się ze znajomymi. Drugi serial natomiast ma powstać podczas mistrzostw w polo.

Archie i Lilibet nie pojawią się w żadnej z serii Netflixa. Książę Harry zadbał o to, by dzieci zachowały prywatność od najmłodszych lat. Podobno Meghan była gotowa pochwalić się swoimi pociechami w produkcjach.

Harry nie chce ukrywać swoich dzieci, ale pragnie chronić ich prywatność i bezpieczeństwo przed potencjalnymi zagrożeniami. Chce, aby prowadziły możliwie normalne życie, bez obaw o porwanie czy krzywdę – przekazał przyjaciel pary na łamach „Peopple”.

Warto przypomnieć, że ostatnio także książę William podjął radykalną decyzję, która dotyczy jego młodszego brata. Książę Harry oraz Meghan Markle przekazali słowa wsparcia księżnej Kate, gdy ta ujawniła, że ma raka. Jednak ich oświadczenie było bardzo formalne.

