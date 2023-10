W czwartek, 15 grudnia na Netfliksie pojawiła się druga część dokumentu "Harry i Meghan", który wywołał duże zamieszanie w brytyjskich mediach. Sussexowie postanowili ujawnić rodzinne sekrety w serii wywiadów, za co podobno otrzymali blisko 100 milionów dolarów. Młodszy brat następcy tronu i jego żona opowiedzieli o swoich relacjach z pałacem Buckingham. Zdradzili też, dlaczego postanowili wyprowadzić się z Londynu. W drugiej części pojawiają się poważne zarzuty pod adresem royalsów. Meghan Markle uważa, że tuszowano afery jej kosztem!

Do mediów trafiła druga część dokumentu "Harry i Meghan". Żona księcia Harry'ego po raz kolejny dała jasno do zrozumienia, że rodzina królewska nie tylko jej nie pomagała, ale nawet działała na jej niekorzyść. Księżna Sussexu przyznała, że royalsi sami rozsiewali plotki na jej temat. Dlaczego? Podobno w ten sposób odwracali uwagę prasy od prawdziwych problemów wizerunkowych.

Zobacz także: Meghan celowo łamała protokół i ubierała się na czarno: "To było przemyślane"

Widać, jak to zostało rozegrane. Pojawiały się historie o kimś z rodziny, a ich reakcją było: "musimy się tego pozbyć". Na stronie głównej jest miejsce do zagospodarowania, na okładce gazety jest miejsce do zagospodarowania, trzeba to przecież wypełnić czymś o royalsach — przyznała Meghan.