Niedawno książę Harry udzielił ekskluzywnego wywiadu Andrew Rossowi Sorokinowi podczas spotkania DealBook Summit 2024, które w środę, 4 grudnia zorganizował „New York Times”. Syn króla Karola III w ekskluzywnej rozmowie odniósł się do plotek na temat swojego małżeństwa. Zareagował na doniesienia, według których po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych jego małżeństwo z Meghan Markle jest w kryzysie i para niedługo się rozwiedzie. Z doniesień tabloidów wynika, że brat następcy brytyjskiego tronu jest już spakowany i gotowy na wyprowadzkę.

Podczas swojego wystąpienia w Stanach Zjednoczonych książę Harry odniósł się do medialnych doniesień, które od dłuższego czasu sugerują kryzys w jego małżeństwie z Meghan Markle. Wypowiedź księcia miała na celu zdementowanie pogłosek o rozwodzie i wyprowadzce pary książęcej. Według Harry’ego informacje te są regularnie powtarzane, co nadaje im pozory prawdy, jednak rzeczywistość wygląda inaczej. W wywiadzie Andrew Ross Sorokin zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu para występuje osobno na różnych wydarzeniach publicznych. Syn króla Karola III nie tylko zaprzeczył doniesieniom, ale stwierdził, że takie zainteresowanie jego życiem prywatnym nie niesie niczego pozytywnego.

Nie, to zdecydowanie nie jest dobra rzecz. Podobno kupowaliśmy lub przenosiliśmy dom 10-12 razy. Podobno rozwiedliśmy się też już 10-12 razy. (Przyp. red. – Widzisz takie nagłówki) i myślisz: „Co?”. Trudno za tym nadążyć, dlatego po prostu to ignorujemy

W dalszej części brat następcy brytyjskiego tronu przekazał, że „szczerze współczuje internetowym trollom”. Później wskazał na błędy w myśleniu tabloidów oraz internautów, którzy również wbijają mu szpilki za pośrednictwem mediów społecznościowych i najwyraźniej wierzą w kryzys małżeński Harry'ego.

W trakcie wywiadu książę Harry przyznał, że zdążył się przyzwyczaić do manipulacji w mediach. Zwierzył się, że od najmłodszych lat czytał o sobie historie, „które nie zostały do końca oparte na rzeczywistości”. Stwierdził, że większość doniesień na temat jego, jego przyjaciół i rodziny jest wyssanych z palca. Zasugerował, że konsekwencje tej rozmowy może na własnej skórze odczuć nawet prowadzący ją felietonista Sorokin.

Myślę, że kiedy dorastasz w takim środowisku, zaczynasz kwestionować prawdziwość informacji, ale także to, co myślą o nich inni ludzie i jak niebezpieczne może to być z biegiem czasu. (...) Nie mam wątpliwości, że nasza konwersacja zostanie rozdmuchana i wykrzywiona w jakiś sposób przeciwko mnie. Może nawet ty będziesz trollowany bez litości. Mogę za to tylko przeprosić, ale sam mnie zaprosiłeś, więc to nie moja wina

– wyjaśnił.