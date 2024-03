Po miesiącach milczenia i zniknięciu z przestrzeni publicznej, księżna Kate w końcu zabrała głos. Niestety, ziściły się najgorsze obawy fanów brytyjskiej rodziny królewskiej - żona księcia Williama zmaga się z poważną chorobą. Księżna Kate poinformowała, że wykryto u niej nowotwór i rozpoczęła chemioterapię.

Wyznanie księżnej Kate poruszyło wszystkich fanów royalsów. Słowa wsparcia i otuchy płyną zewsząd, a teraz przesłali je także Meghan Markle i książę Harry. Co przekazali w swoim oświadczeniu?

Książę Harry i Meghan Markle wspierają księżną Kate

Od wielu tygodni narastały plotki i spekulacje na temat tego, co dzieje się z księżną Kate. Teorii spiskowych było mnóstwo, ale teraz w końcu wszystko stało się jasne i niestety, nie są to dobre wieści. Księżna Kate ma nowotwór - smutną wiadomość przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W styczniu w Londynie przeszłam poważną operację jamy brzusznej. Wówczas sądzono, że nie jest to stan nowotworowy. Operacja zakończyła się pomyślnie, jednak testy przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. W związku z tym mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej i jestem teraz na wczesnym etapie tego leczenia - poinformowała

Księżna Kate nie ukrywa, że diagnoza była dla niej oraz całej jej rodziny prawdziwym szokiem, ale jednocześnie podkreśliła, że opiekuje się nią wspaniały team medyczny i rozpoczęła już chemioterapię. Wszyscy fani roylasów, choć wstrząśnięci tą smutną wiadomością, teraz przesyłają mnóstwo słów wsparcia i pocieszenia dla żony księcia Williama. Swoje słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia dla księżnej Kate zamieścili również książę Harry i Meghan Markle.

Życzymy zdrowia i ukojenia Kate i jej rodzinie i mamy nadzieję, że będzie im dane wyzdrowieć w spokoju - przekazali książę Harry i Meghan Markle

Myślicie, że w obliczu tej smutnej sytuacji ich relacje ulegną poprawie? My dołączamy się oczywiście do tych słów i życzymy księżnej Kate jak najszybszego powrotu do zdrowia.

