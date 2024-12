Rodzina Sussexów zaskoczyła swoich fanów i media, publikując kartkę bożonarodzeniową na 2024 rok. Na zdjęciu widnieją książę Harry, Meghan Markle oraz ich dwoje dzieci – Archie Harrison i Lilibet Diana. Obraz przedstawia ciepłą, rodzinną atmosferę.

Książę Harry i Meghan Markle dodali nowe zdjęcie. "Myślę, że są dublerami"

Zdjęcie to rzadki wgląd w życie rodziny Sussexów, którzy w ostatnich latach ograniczyli publiczne udostępnianie zdjęć swoich dzieci. To pierwsza kartka świąteczna, która wyraźnie ukazuje Archiego, jak i Lilibet, co dodatkowo podkreśla ich rozwój i wzajemne relacje. Na odwrocie kartki rodzina Sussexów umieściła życzenia świąteczne, w których podziękowali swoim sympatykom za wsparcie w mijającym roku.

W imieniu biura księcia Harry'ego i Meghan, księcia i księżnej, Archewell Productions i Fundacji Archewell życzymy wesołych świąt i radosnego nowego roku - napisano w życzeniach.

W komentarzach na platformach takich jak Instagram czy X pojawiały się słowa zachwytu. Jednak nie zabrakło również krytyki. Niektórzy internauci zauważyli, że kartka świąteczna Sussexów może być próbą poprawy ich wizerunku po roku pełnym kontrowersji związanych z ich działalnością publiczną i medialną. Sussexowie byli wielokrotnie krytykowani za brak konsekwencji – z jednej strony żądają prywatności, z drugiej regularnie dzielą się fragmentami swojego życia.

Myślę, że mogłyby być dublerami, córka na zdjęciu wygląda na dużo starszą niż trzy lata.

Ich dziadek nie przejmuje się tym, czy mają zapewnione bezpieczeństwo, więc ich rodzice nie muszą ryzykować życia, zabierając ich do Anglii.

Dlaczego Harry ma 5 palców + kciuk? - czytamy w komentarzach.

Kartka świąteczna Harry'ego i Meghan – to kolejny element ich strategii wizerunkowej. W ostatnich latach para skupiła się na budowaniu niezależnej marki, z dala od brytyjskiej monarchii, co często budzi mieszane uczucia. Prezentując dzieci na kartce świątecznej, Harry i Meghan pokazują światu, że mimo trudnych relacji z rodziną królewską pozostają jednością i starają się tworzyć szczęśliwe życie w Kalifornii.

Jak Sussexowie spędzają święta w Montecito?

Harry i Meghan postanowili spędzić tegoroczne święta w swoim domu w Montecito w Kalifornii, z dala od królewskich tradycji brytyjskich. Dom w Montecito, otoczony zielenią i oddalony od zgiełku miast, jest dla nich oazą spokoju. Para ceni prywatność i możliwość tworzenia własnych tradycji świątecznych, które różnią się od tych znanych w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Święta Sussexów mają bardziej nowoczesny charakter, a para często angażuje się w działania charytatywne. W zeszłym roku rodzina wspierała lokalne organizacje zajmujące się pomocą dzieciom, co prawdopodobnie powtórzyli także w tym roku.

Kartka świąteczna Harry'ego i Meghan Markle z 2024 roku wzbudziła mieszane uczucia obserwatorów. Reakcje fanów i mediów pokazują, że rodzina Sussexów wciąż budzi emocje i nie pozostaje obojętna wobec opinii publicznej.