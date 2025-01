Meghan Markle w 2018 roku weszła do rodziny królewskiej po ślubie z księciem Harrym, a w 2020 zdecydowali się wyprowadzić z Wielkiej Brytanii po słynnym "Megxicie". Wtedy też zniknęli z mediów społecznościowych i deklarowali, że mają dość życia na świeczniku. Wtedy zniknęło ich konto na Instagramie, ale szybko się okazało, że chcą być obecni w przestrzeni publicznej, ale na warunkach Meghan.

Teraz Meghan Markle wróciła i opublikowała pierwsze nagranie na swoim nowym koncie @meghan. Czarnobiały film ukazuje Meghan biegnącą boso po plaży, a następnie piszącą na piasku "2025". Ten gest, jak zauważają eksperci, symbolizuje nowy początek dla księżnej Sussex i jej męża. To także kontynuacja ich działań na rzecz niezależności od rodziny królewskiej oraz skupienia się na własnych projektach.

Wielki powrót Meghan Markle

Montecito, znane z luksusowych posiadłości i pięknych krajobrazów, od dawna jest miejscem zamieszkania Meghan i Harry'ego. To właśnie tam, na jednej z plaż, powstało ich pierwsze wideo na Instagramie. Nagranie doskonale wpisuje się w ich strategię – jest proste, naturalne i pełne emocji, co przyciąga uwagę milionów osób. Od momentu publikacji pierwszego posta konto Meghan Markle zebrało ponad 600 tysięcy obserwujących. Eksperci marketingowi przewidują, że Meghan może zarabiać fortunę za jeden post sponsorowany, co czyni jej powrót na media społecznościowe krokiem nie tylko symbolicznym, ale również biznesowo opłacalnym.

Według Daily Mail za nagranie filmiku miałby odpowiadać książę Harry. To w jego obecności 43-latka, biegnąca po plaży ma czuć się tak swobodnie i uśmiechać się wprost do kamery. Zobaczcie sami!

Mimo ogromnego zainteresowania, Meghan zdecydowała się wyłączyć możliwość komentowania postów na swoim koncie. Decyzja ta jest interpretowana jako forma ochrony przed potencjalną krytyką i negatywnymi komentarzami, z którymi para książęca musiała się zmagać w przeszłości.

Powrót Meghan na Instagram wzbudził wiele emocji. Jest to krok, który może być postrzegany jako rebranding i próba odbudowy wizerunku. Dla wielu internautów jest to także znak, że Meghan chce dzielić się swoją codziennością i projektami z globalną społecznością. Czy jej nowy początek przyniesie sukces? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Meghan Markle ponownie znalazła się w centrum uwagi.

Meghan Markle, książę Harry Long Visual Press/ABACA/Abaca/East News