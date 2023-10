Wylatując z Londynu, książę Harry i Meghan Markle wzbudzili prawdziwą sensację. Brytyjska prasa do dzisiaj żyje słynnym "Megxitem", który zakończył pewną epokę. Najwyraźniej Sussexom spodobał się amerykański sen. Lokalne media są dla nich dużo bardziej życzliwe. Choć rodzina królewska zachowywała powściągliwość, informując o tym, że książę Harry przestaje pełnić obowiązki książęce, możemy się domyślać, że za kulisami panowało duże poruszenie. Potwierdził to sam książę Harry. W dokumencie Netflixa zdradził, jak jego bliscy zareagowali na decyzję.

W najnowszym dokumencie Netflixa książę Harry ujawnił, że zaraz po tym, jak Meghan Markle wyleciała do Kanady, w Sandringham zwołano kryzysowe spotkanie rodziny królewskiej. Książę Sussexu spotkał się wtedy z Elżbietą II, Karolem, a także Williamem. Okazało się, że wówczas stanął przed poważnym wyborem.

Pojechałem tam z taką samą propozycją, jaką ogłosiliśmy publicznie. Na miejscu dostałem pięć opcji: pierwsza to zero zmian, piąta to odejście — ujawnił.